هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 01:25 م

جندي من قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية يقف في مستودع متضرر في مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة في 22 كانون الثاني/يناير 2019

أعلنت السعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الثلاثاء عن تقديم 200 مليون دولار في شهر رمضان لهذا البلد الذي يواجه خطر المجاعة.

وتم الإعلان عن هذه المنحة في كل من الرياض وأبو ظبي في إطار حزمة المساعدات التي أعلن عنها البلدان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بقيمة 500 مليون دولار استجابة للأزمة الغذائية التي يشهدها البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من أربع سنوات.

وسيتم تخصيص مساعدات شهر رمضان الذي يبدأ في أيار/مايو المقبل بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة في بيان "إيمانًا من كلا من المملكة والإمارات بأهمية تنفيذ برنامج عاجل مع الشركاء الاستراتيجيين (...) لتخفيف المعاناة الغذائية وسوء التغذية والصحة في اليمن بما يضمن منع حدوث مجاعة أو تفشي أوبئة ناتجة عنها".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، حرباً منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومذاك، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يكون خمسة أضعاف ذلك.

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