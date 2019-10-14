هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 03:01 م

الوفد الروسي برئاسة فلاديمير بوتين الى اليسار مع الوفد السعودي برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان خلال اجتماع عمل في الرياض في الرابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر 2019

وقعت السعودية وروسيا رسميا الاثنين على "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط" في منظمة الدول المصدّرة "اوبك" وخارجها، وذلك خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.

وحضر جلسة التوقيع على الميثاق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين من البلدين في قطاع الطاقة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك، خلال حفل التوقيع الرسمي في الرياض الاثنين إن الميثاق أساسي "لترسيخ التعاون (...) ودعم استقرار أسواق النفط".

وتم التوصل للميثاق بين دول منظمة "اوبك" وعددها 14، والدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا وعددها 10، في تموز/يوليو الماضي خلال اجتماع في فيينا.

ويعود تاريخ التحالف الذي لم يكن رسميا حتى الآن إلى نهاية عام 2016. ولمواجهة انهيار أسعار النفط الخام حينها، اتّفقت "اوبك" مع مجموعة من المنتجين من خارجها على الحد من المعروض في الاسواق.

وتضخ الدول ال24 المعروفة باسم "اوبك+" نصف النفط الخام في العالم.

وقد وافقت هذه الدول في تموز/يوليو على أن تمدّد لتسعة أشهر اتفاقا توصّلت اليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتخفيض إجمالي إمدادها بحجم 1,2 مليون برميل يوميا، مقارنة بإنتاجها في تشرين الاول/أكتوبر 2018.

ويتزامن التمديد حتى آذار/مارس 2020 مع بقاء الأسعار عرضة لضغوط قوية بين وفرة الإمداد تغذيها طفرة النفط الخام في الولايات المتحدة، وتراجع الاستهلاك العالمي على خلفية التباطؤ الاقتصادي.

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