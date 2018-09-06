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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 01:17 م 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:17

عربات اسرائيلية مدرعة تقوم بتدريب عسكري في مرتفعات الجولات التي ضمتها اسرائيل في السابع من آب/اغسطس 2018

توقع السفير الاميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان ان تبقى مرتفعات الجولان المحتلة تحت السيطرة الاسرائيلية "الى الأبد"، بحسب مقتطفات بثت الخميس من مقابلة مع صحيفة اسرائيلية.

واحتلت اسرائيل مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967 وضمتها بعد ذلك في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال فريدمان لصحيفة "اسرائيل هيوم" التي ستنشر المقابلة كاملة الجمعة "لا استطيع صراحة تصور وضع لا تكون فيه مرتفعات الجولان جزءا من اسرائيل إلى الأبد".

واضاف "لا أستطيع أن أتصور وضعا تعود فيه مرتفعات الجولان إلى سوريا".

وتابع ان "التخلي عن مرتفعات الجولان، هذه المنطقة المرتفعة، قد يعرض اسرائيل لخطر أمني كبير، ومن البديهي القول أنني اعتقد أن أكثر شخص لا يستحق الحصول على هذه المكافأة هو (الرئيس السوري بشار) الاسد".

ولمح فريدمان إلى احتمال ان تعترف الولايات المتحدة رسميا بالجولان كأرض اسرائيلية.

وخلال زيارة إلى اسرائيل في آب/اغسطس قال مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون إنه لا يوجد حديث حالياً عن مثل هذا الاعتراف.

ولا تزال اسرائيل وسوريا في حالة حرب من الناحية النظرية.

وسبق ان عقدت حكومات إسرائيلية متعاقبة محادثات سلام مع مسؤولين سوريين، بشكل مباشر أو غير مباشر ، تستند إلى عودة كل الجولان أو جزء منها بغض النظر عن قانون 1981 الذي نص على ضم الهضبة من جانب واحد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب