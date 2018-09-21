السلطات البرازيلية توقف لبنانيا يشتبه بتمويله حزب الله
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إحضار اللبناني أسعد أحمد بركات إلى قصر العدل في أسنسيون في 2003(afp_tickers)
أعلنت الشرطة الفدرالية البرازيلية الجمعة أنها أوقفت لبنانيا يشتبه بأنه يجمع أموالا لحزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقالت الشرطة إن اللبناني أسعد أحمد بركات أوقف في المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي، المعروف باسم شلالات ايغوازو، موضحة أنهم متهم بحيازة وثائق هوية مزورة.
وقالت الشرطة البرازيلية إن "أفرادا في عصابة بركات قاموا بمشتريات بقيمة عشرة ملايين دولار، بدون الإعلان عنها في كازينو في مدينة ايغوازو الأرجنتينية"، معتبرة أن ذلك "تم بهدف تبييض أموال المنظمة"، في إشارة إلى حزب الله.
وأضافت أن الأموال كانت مخصصة لصناديق حزب الله، لكن هذه المبالغ وموجودات أخرى تم تجميدها من قبل سلطات الأرجنتين.
وكان بركات (51 عاما) أمضى ست سنوات في السجن في الباراغواي لإدانته بالتهرب الضريبي، وأطلق سراحه عام 2008.
وحصل بركات على جنسية البارغواي في 1989، لكنه جرد منها بعد إدانته في 2003. لكن في نيسان/أبريل كان ما زال يحمل جواز سفر الباراغواي، حسب السلطات التي أكدت أنها تحقق في هذا الأمر.
وأدرج بركات منذ 2006 على لائحة وزارة الخزانة الأميركية للأفراد والمجموعات الناشطة في منطقة المثلث الحدودي وفي تمويل حزب الله.
ووصفت وزارة الخزانة الأميركي بركات حينذاك بأنه "إرهابي عالمي" مؤكدة أن شبكته تشكل "شريان تمويل أساسيا لحزب الله".
ويعيش حوالى مليون نسمة في ثلاث مدن في منطقة المثلث الحدودي التي يقول مسؤولون أميركيون إنها ملاذ لخلايا إسلامية إرهابية نائمة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب