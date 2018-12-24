السلطات التركية تتهم ممثّلاً شهيراً بـ"إهانة أردوغان"

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 11:15 ص

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018

اتهمت السلطات التركية الإثنين ممثّلاً تركيّاً شهيراً بـ"إهانة" الرئيس رجب طيّب أردوغان والتحريض على شن انتفاضة مسلحة ضده في برنامج تلفزويني الاسبوع الفائت، كما أفادت وسائل إعلام.

وبحسب شبكة "سي أن أن-تورك" فإنّ الممثّل متين أكبينار (77 عاماً) حضر صباح الإثنين إلى مكتب المدّعي العام لاسطنبول بناء على استدعاء لاستجوابه برفقة فنان آخر يدعى مجدت غيزان عمره 75 عاما.

ووفقًا لوسائل إعلام تركيّة فقد فُتح التحقيق بعد أن قال الممثّل خلال برنامج بثّته قناة "هالك تي في" المعارضة الجمعة إنّ الديموقراطية هي "الخيار الوحيد لإنقاذ تركيا من الاستقطاب والفوضى".

وأضاف "إذا فشلنا في ذلك، وعلى غرار ما حصل مع كلّ أشكال الفاشية، فإنّ الزعيم يمكن أن يُعلق رأساً على عقب أو أن يُسمَّم في زنزانة أو أن يلقى المصير نفسه الذي لقيه قادة آخرون في الماضي"، وفقاً للمصدر.

وقال الممثّل أيضاً، وفقاً لوسائل الإعلام، إنّ جميع القادة الأتراك "الذين تحوّلوا إلى روسيا" تمّت الإطاحة بهم في انقلابات عسكرية، باستثناء مؤسّس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وكان غيزان وجه انتقادات مباشرة للرئيس التركي، إذا قال "هو (اردوغان) يقول للناس +الزموا أماكنكم+. انظر يا رجب طيب اردوغان، لا يمكنكم اختبار وطنيتنا. الزم مكانك".

وذكرت محكمة تركية أن الرجلين سيطلق سراحهما بعد انتهاء الاستجواب. لكن سيتعين عليهما الذهاب لمركز الشرطة مرة أسبوعيا كما سيتم منعهما من مغادرة تركيا.

وهما متهمان بـ"إهانة الرئيس"، فيما يواجه أكبينار تهمة "التحريض على انتفاضة مسلحة ضد الحكومة"، على ما ذكرت صحيفة حرييت اليومية الاثنين نقلا عن المدعم العام في اسطنبول.

وشهدت الحياة السياسية في تركيا ثلاثة انقلابات عسكرية (1960 و1971 و1980) أعقبها قمع صارم.

وفي 1997 ، دفع الجيش نجم الدين أربكان رئيس أول حكومة إسلامية في تاريخ تركيا، إلى الاستقالة. ونجا أردوغان نفسه من محاولة انقلاب عسكري دموي في تموز/يوليو 2016.

وفتح القضاء التحقيق في تصريح الممثّلين بعد أن قال أردوغان في خطاب الأحد إنّه "يجب أن يحاسبا" على التصريحات التي صدرت على الهواء.

وتابع خلال خطاب في اسطنبول "لا يمكننا تركهما بدون أن نرد. سيدفعان الثمن" على تصريحاتهما.

وحوكم آلاف الأتراك وبينهم فنانون وصحافيون خلال السنوات الماضية بتهمة "إهانة الرئيس"، إلا أن معظمهم لم يتم سجنهم.

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