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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 02:12 م 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:12

الحجاج في مكة المكرمة في الخامس عشر من آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)