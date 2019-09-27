هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2019 05:35 ص

بقع على رصيف بوا غيلبير بعد حريق مصنع المواد الكيميائية في مدينة روان الفرنسية في 26 أيلول/سبتمبر 2019

أعلنت السلطات الفرنسية لوكالة فرانس برس الجمعة أنه تم إخماد الحريق الكبير الذي اندلع ليل الأربعاء الخميس في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة روان بجنوب غرب البلاد.

وأثار الحريق الذي لم يسبب سقوط ضحايا مخاوف من تلوث نهر السين. وقد أدى إلى انبعاث سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المنطقة التي تضم حوالى 500 ألف نسمة.

وقال مسؤول كبير في إدارة المنطقة إنه تم إخماد الحريق، في معلومات أكدها ناطق باسم رجال الإطفاء الذين قرروا مع ذلك الإبقاء على عدد كبير من عناصرهم في المكان.

وما زال دخان أبيض خفيف ينبعث من المصنع بينما تنتشر "رائحة كريهة" بسبب احتراق محروقات، كما قال المتحدث.

ووقع الحريق في مستودع لمصنع لوبريزول الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن وسط المدينة وكاتدرائية روان الشهيرة.

وينتج هذا المصنع الذي تأسس في 1954 على ضفاف نهر السين ويعمل فيه نحو 400 شخص، ويسوّق مواد تستخدم في تنظيف الزيوت والمحروقات والدهون الصناعية.

وصنّف المصنع بأنه "موقع شديد الخطورة" ما يعني أنه يخضع لرقابة خاصة.

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