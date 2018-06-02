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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 12:16 ص 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 00:16

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحمل وثيقة رسمية تظهر فوزه في الانتخابات الرئاسية في 22 ايار/مايو 2018 في كراكاس

تم إطلاق سراح أربعين معارضا فنزويليا السبت في بادرة جديدة للتهدئة من جانب الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ليصل عدد المفرج عنهم في يومين الى ثمانين.

وقال وزير التواصل الفنزويلي خورخي رودريغيز في خطاب القاه عبر التلفاز الوطني "اليوم أربعون (شخصا) استفادوا" من القرار الذي اتخذه مادورو.

وكان تم الجمعة ايضا الافراج عن دفعة اولى من 40 معتقلا متهمين بارتكاب جنح سياسية، معظمهم معارضون للرئيس الفنزويلي، بحسب ما اعلنت السلطات.

يأتي هذا الاجراء في وقت يواجه مادورو ضغوطا دولية قوية بعد اعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وخلال حفل رسمي الجمعة، قالت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية دلسي رودريغيز للاشخاص المفرج عنهم "انتم اول مجموعة تستفيد من هذه الاجراءات. في الساعات المقبلة ستشهد البلاد (الافراج عن) مجموعات اخرى".

ومن بين المستفيدين من هذا الاجراء ايضا، اشخاص اتُهموا بالاعتداء على نائب معارض خلال الحملة الرئاسية.

وقال مادورو ان الاجراء الذي اتُخذ الجمعة جاء تنفيذا لسياسة تهدئة يرغب في مواصلتها، غير انه وجه في الوقت نفسه تحذيرا لاولئك الذين يريدون "التآمر" ضد السلطة.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على تبني عقوبات جديدة "بشكل سريع" بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب مادورو التي اعتبروا أنها "تفتقد إلى الصدقية".

وفاز مادورو بـ68 بالمئة من الأصوات في انتخابات أيار/مايو التي قاطعتها المعارضة ونددت بها معظم دول العالم معتبرة اياها غير شرعية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب