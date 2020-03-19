هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 02:59 م

عاملة صحية تتثبت من حرارة سائقة من باب الحيطة وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، على معبر بين شطري العاصمة القبرصية نيقوسيا في 13 آذار/مارس 2020

قررت السلطات القبرصية التركية الخميس إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، إلى تشرين الأول/أكتوبر في إطار التدابير المتخذة للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وقرر النواب أثناء جلسة استثنائية إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التي كانت مقررة أصلاً في 26 نيسان/أبريل، في 11 تشرين الأول/أكتوبر

في هذا الوقت، سيبقى الزعيم الحالي مصطفى أكينجي في منصبه.

وقبرص مقسمة منذ عام 1974 بعد أن اجتاحت تركيا شطرها الشمالي ردا على محاولة انقلاب قام بها قوميون لإلحاق الجزيرة باليونان، بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والمعترف بها دوليا و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة.

والخميس أغلقت السلطات القبرصية التركية شمال الجزيرة أمام الأجانب لمحاولة الحدّ من انتشار الوباء.

وبحسب الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة الثلاثاء، سُجّلت 20 إصابة بالمرض في شمال الجزيرة. أما في جمهورية قبرص، فأُبلغ عن 58 إصابة حتى الخميس.

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