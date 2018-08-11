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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 08:50 م 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:50

دير سانت كاثرين في جنوب سيناء في 16 نيسان/ابريل 2017 (afp_tickers)