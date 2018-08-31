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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 11:22 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:22

تلاميذ يتوجهون الى مدرسة تابعة للاونروا في غزة في 29 آب/اغسطس.

استنكرت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة الجمعة وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مطالبةً دول العالم بـ"رفض هذا القرار وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم للوكالة".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين صائب عريقات في بيان "نحن نرفض ونستنكر هذا القرار الأميركي جملة وتفصيلاً، فلا يحقّ للولايات المتحدة الأميركية إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأعلنت الإدارة الأميركية الجمعة أنّ الولايات المتحدة لن تُموّل بعد اليوم الوكالة الأممية، متّهمة إياها بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما "درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا".

وطالب عريقات دول العالم بـ"رفض هذا القرار، وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم لوكالة الأونروا احتراماً لقرار الأمم المتحدة المنشئ لوكالة الأونروا، إلى حين حلّ قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص قرار" إنشاء الوكالة الأممية.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أنه "لا يحقّ للولايات المتحدة تأييد ومباركة سرقة الأراضي الفلسطينية والاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية وسرقة القدس وضمّها إلى إسرائيل، ولا يحقّ لها التصرف وفقاً لأهواء (...) بنيامين نتانياهو".

وأضاف "الأونروا ليست مؤسّسة من مؤسسات السلطة الفلسطينية، فقد نشأت بقرار من الأمم المتحدة، وبالتالي فإنّ على المجتمع الدولي بأكمله رفض القرار الأميركي وإدانته".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب