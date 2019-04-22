هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 01:40 ص

مادورو يتحدث في القصر الرئاسي في كراكاس 22 نيسان/ابريل 2019

أعلنت الحكومة الفنزويلية الإثنين عن تنظيم تظاهرتين بهدف التصدي للتظاهرات التي دعا اليها الزعيم المعارض خوان غوايدو الراغب في زيادة الضغوط على حكومة نيكولاس مادورو.

وستخرج التظاهرتان المؤيدتان للرئيس نيكولاس مادورو في 27 نيسان/ابريل وفي الأول من ايار/مايو في عيد العمال.

وقال القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم هكتور رودريغيز "نرغب في دعوة أنصارنا إلى تظاهرتين كبيرتين".

ودعا رودريغيز أنصار حزبه إلى التجمّع بداية في 27 نيسان/ابريل لمناسبة خروج فنزويلا رسمياً من منظمة الدول الأميركية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

وسبق لفنزويلا أن أعلنت قبل عامين رغبتها في الانسحاب من هذه المنظمة التي تتهمها بالمشاركة في حملة لزعزعة استقرار البلاد تقودها المعارضة والولايات المتحدة.

وقال رودريغيز "ندعو كل الشعب التشافي إلى الاحتشاد للاحتفال بالخروج النهائي من هذا الحيز الذي تهمين عليه مصالح أميركا الشمالية ويتبع لها".

واعترف المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية في 9 نيسان/ابريل بممثل المعارض الفنزويلي خوان غوايدو كسفير لبلاده لديها حتى تقام انتخابات جديدة.

وبالإضافة إلى تلك التظاهرة، أعلن رودريغيز "أننا سنكون في الشارع كما في كل 1 أيار/مايو"، في إشارة إلى التظاهرات التي تنظمها الحكومة الفنزويلية في عيد العمال.

من جانبه، كان غوايدو رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة، قد دعا الجمعة إلى تظاهرات في هذين التاريخين.

وأشار غوايدو إلى التجمّع في 27 نيسان/ابريل من أجل "اداء اليمين" من قبل لجان التعبئة الشعبية المشكلة من مناصريه، وفي 1 أيار/مايو لإقامة "أكبر مسيرة في التاريخ" للمطالبة "بوضع حد نهائي لاستيلاء" نيكولاس مادورو على السلطة.

واعتادت السلطة الفنزويلية الرد بشكل منهجي على دعوات المعارضة إلى التظاهر، بدعوة مناصريها للتظاهر في التاريخ نفسه.

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