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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 02:38 ص 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 02:38

وزير الخارجية التايواني جوزف وو خلال مؤتمر صحافي في وزارته في تايبي في 21 آب/أغسطس 2018. (afp_tickers)