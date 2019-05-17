هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2019 06:47 م

سفينة "سي ووتش 3" اثناء عملية انقاذ لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا في 19 كانون الثاني/يناير 2019

سمحت السلطات الايطالية لعائلات تضم أطفالا انقذتهم منظمة اغاثة ألمانية في مياه البحر المتوسط، بالنزول في ايطاليا الجمعة رغم سياسة وزير الداخلية ب"اغلاق الموانئ".

وكتبت منظمة "سي ووتش" الألمانية على تويتر "ابلغتنا السلطات الإيطالية بأن بإمكاننا إنزال عائلات متواجدة على السفينة" بعد يومين من انقاذ 65 مهاجرا قبالة ليبيا.

وقال طاقم سفينة "سي ووتش 3" التي ترفع العلم الهولندي ان المهاجرين بحاجة إلى رعاية طبية ونفسية.

وتم إنزال سبعة أطفال وسبع أمهات وثلاثة آباء وجريح من السفينة، بحسب وزارة الداخلية.

وأطلقت منظمة "سيف ذا تشلدرن" نداء في وقت سابق الجمعة يدعو إلى انهاء محنة المهاجرين الذين تم انقاذهم اثناء مخاطرتهم بعبور المياه من شمال أفريقيا سعيا للأمان في أوروبا.

وفيما بدأت قوات خفر السواحل في نقل العائلات إلى جزيرة لامبيدوسا، دعت المنظمة الخيرية إلى ضرورة السماح للمهاجرين الاخرين في السفينة بالنزول.

وقالت إن "حياة الجميع متساوية، وللجميع حق النزول إلى ميناء ... وإذا لم تكن إيطاليا مستعدة للقيام بذلك فعلى الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته والتوصل الى حل".

والأربعاء، اصدر وزير الداخلية اليميني المتشدد ماتيو سالفيني أمراً بحظر سفينة "سي ووتش" من دخول المياه الإيطالية وقال "موانئنا مغلقة وستبقى كذلك". وكرر هذا التصريح الجمعة.

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