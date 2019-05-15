هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 04:56 م

عنصر من الحرس الوطني البوليفاري في فنزويلا امام مقر البرلمان في كراكاس في الخامس عشر من أيار/مايو 2019

تمكن نواب المعارضة في فنزويلا مجددا الأربعاء من دخول البرلمان، غداة قيام قوات الأمن بمنعهم من ذلك، بحسب العديد من الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووصل زعيم المعارضة ورئيس البرلمان في الوقت نفسه خوان غوايدو قبل ظهر الاربعاء الى مقر البرلمان محاطا بنواب مؤيدين له. وكان اتهم الثلاثاء نظام الرئيس نيكولاس مادورو بالسعي الى إسكات البرلمان.

وانتشر عناصر من الشرطة والحرس الوطني البوليفاري وأجهزة الاستخبارات حول مقر البرلمان الثلاثاء، ومنعوا دخول النواب والصحافيين. وبررت السلطات ذلك بالإبلاغ عن وجود قنبلة في المقر.

وقال غوايدو في تغريدة الاربعاء "لقد حاولت الديكتاتورية بالأمس منع عقد جلستنا لكنها فشلت، ولن تنجح في أي حال. واليوم سنعقد اجتماعنا وسنعرب عن افتخارنا بثقة الشعب بنا".

وتعترف أكثر من خمسين دولة بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

ومن المقرر أن يناقش النواب الاربعاء الملاحقات القضائية التي استهدفت عددا من زملائهم بعدما اتهمهم القضاء بدعم الانتفاضة التي دعا اليها غوايدو في الثلاثين من نيسان/ابريل الماضي.

ومجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة في فنزويلا التي تسيطر عليها المعارضة.

وكانت المحكمة العليا المتهمة بالعمل لحساب مادورو، أمرت الثلاثاء بملاحقة اربعة نواب من المعارضة متهمين بدعم النداء الذي وجهه غوايدو الى الانتفاضة على السلطات، ما يرفع الى 14 عدد النواب الملاحقين قضائيا.

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