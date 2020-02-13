هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 08:19 ص

إطار نجاة من المدمرة كول في معرض في نيويوك "مطاردة بن لادن"، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أعلنت وزارة العدل السودانية الخميس انها وقعت اتفاقا في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة كول التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمني عام 2000.

وأكدت الوزارة في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن الاتفاق تم توقيعه في السابع من شباط /فبراير الحالي دون أن تذكر مبلغ التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزء من جهود السودان لشطب اسمه من قائمة الولايات المتحدة ل"الدول الراعية للارهاب".

وقالت الوزارة في البيان " في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لازالة اسم السودان من القائمة الامريكية الخاصة بالدول الراعية للارهاب تم التوقيع على اتفاق تسوية بتاريخ 7 شباط/فبراير مع أسر ضحايا حادثة المدمرة كول".

واضاف البيان "تم التاكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية عن هذه الحادثة او أي حادثة أو أفعال إرهاب أخرى ... وأنها دخلت في هذه التسوية بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الادارة الامريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب".

وفي 12 تشرين الاول/أكتوبر 2000 انفجر زورق مفخخ بالمتفجرات في جسم المدمرة، مما اضطر إلى سحبها إلى ميناء عدن اليمني لاصلاح الدمار الذي احدثه التفجير في جسمها .

وقتل جراء التفجير 17 بحارا امريكيا اضافة إلى اثنين من المهاجمين، يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن .

واتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع في الانفجار وهو ما تنفيه الخرطوم .

وفي عام 1993 وضعت واشنطن السودان على " قائمة الدول الراعية للارهاب" لصلته المفترضة بجماعات إسلامية متشددة. وقد أقام بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

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