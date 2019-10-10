هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 05:25 م

نساء يشاركن في التظاهرات خلال الانتفاضة ضد البشير 6 تشرين الاول/أكتوبر 2019

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان الخميس تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية اضافة الى نائب عام جديد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن المجلس المكون من 11 عضوا قام بتعيين القاضية في المحكمة العليا نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء وتاج السر علي في منصب النائب العام.

ويندرج تعيين خير في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب العليا، خاصة وان السودانيات كن على الجبهة الامامية للانتفاضة التي أدت الى الاطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/ابريل.

والخميس مدد المجلس ايضا حالة الطوارىء التي فرضت في 22 شباط/فبراير لثلاثة أشهر أخرى.

وكان فرض حالة الطوارىء من قبل البشير آخر محاولة منه لوأد الاحتجاجات ضده التي أخذت بالاتساع لتتحدى قبضته الحديدية على الحكم منذ ثلاثة عقود.

وشكّل تدهور الأوضاع الاقتصادية السبب الرئيسي للحركة الاحتجاجية قبل أن يطيح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل.

وشرع السودان في إجراءات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه في 17 آب/اغسطس بين قادة الاحتجاج والجنرالات.

وأدى اعضاء المجلس السيادي المشترك العسكري المدني اليمين لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.

وفي 8 أيلول/سبتمبر، أدت أول حكومة سودانية بعد إطاحة البشير برئاسة عبدالله حمدوك اليمين لتسيير الأعمال اليومية للبلاد.

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