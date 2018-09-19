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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 11:01 ص 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:01

القاضي بريت كافانو مرشح الرئئيس دونالد ترامب للمحكمة الدستورية، في الكونغرس بواشنطن في 05 أيلول/سبتمبر 2018

طلبت الباحثة الجامعية التي تتهم القاضي بريت كافانو مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمحكمة العليا، بالاعتداء عليها جنسيا، أن يجري مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) تحقيقا في الوقائع التي أوردتها قبل أن تمثل أمام مجلس الشيوخ الأميركي، مؤكدة أنها تتلقى تهديدات بالقتل منذ أن كشف اسمها.

ودخل ترامب على خط هذا التطور عندما قال في تصريح أدلى به في حديقة البيت الابيض الاربعاء "أنا متشوق لمعرفة ما ستقوله (أمام لجنة مجلس الشيوخ). في حال لن تمثل سيكون الأمر مؤسفا".

ويفضل ترامب إقفال هذا الملف وتثبيت القاضي كافانو عضوا في المحكمة العليا قبل موعد الانتخابات التشريعية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. كما لم يجد ضروريا في تصريح له الثلاثاء فتح تحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.

وتابع ترامب قائلا "الأمر الوحيد الذي أستطيع أن أقوله أنه رجل عظيم وسيكون من الصعب جدا علي أن أتصور أن شيئا ما قد حدث"، في إشارة الى اتهام القاضي بارتكاب اعتداء جنسي قبل أكثر من ثلاثين عاما.

وتتهم كريستين بلازي فورد (51 عاما) القاضي كافانو بالاعتداء ومحاولة اغتصابها خلال سهرة في ضاحية واشنطن قبل 36 عاما، لكنه ينفي ذلك بشكل قاطع.

ويمكن أن تؤثر اتهامات بلازي على موافقة الكونغرس على تعيين كافانو ما سيشكل ضربة للرئيس ترامب قبل حوالى ستة أسابيع من انتخابات منتصف الولاية.

وقالت الباحثة في علم النفس التي كانت ترغب ألا يكشف اسمها في البداية، عن طريق محاميتها الاثنين إنها مستعدة في إطار "واجبها المدني"، للإدلاء بإفادة أمام مجلس الشيوخ صاحب القرار الأخير في التعيينات في المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وطلب القاضي كافانو الاستماع إليه دفاعاً عن "شرفه".

- تهديدات ومضايقات -

لذلك قررت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الدعوة إلى جلسة عامة اعتبارا من 24 أيلول/سبتمبر.

لكن في رسالة موجهة إلى السناتور الجمهوري تشاك غراسلي رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ عن طريق محاميها، طلبت بلازي أن يجري مكب التحقيقات الفدرالي تحقيقا أولا قبل الاستماع إليها في الكونغرس.

وقال محامو بلازي إن موكلتهم "كانت هدفاً لمضايقات شرسة وحتى تهديدات بالقتل" منذ أن أصبح اسمها معروفا، مشيرين إلى أن "عائلتها اضطرت لمغادرة منزلها وتمت قرصنة بريدها الالكتروني".

وأضاف المحامون "بينما انقلبت حياتها (بلازي) قمتم أنتم وطاقمكم بتحديد موعد لجلسة علنية لتدلي بشهادة على الطاولة نفسها مع القاضي كافانو أمام نحو عشرين سناتورا عبر التلفزيون الوطني لتعيش مجددا هذا الفصل الصعب والقاسي".

وأكدت بلازي أنها "تريد التعاون" لكنها تطالب بتحقيق مسبق يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي "ينبغي أن يشكل مرحلة أولى لمواجهة هذه الادعاءات" من أجل "تقييم الوقائع والشهود بمعزل عن الانقسامات الحزبية".

ووافقت عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي دايان فينستين على الاقتراح معتبرة أن تسريع عقد الجلسة "لم يكن عادلا" وطلبت مهلة لذلك.

والمعروف ان المحكمة العليا تفصل في قضايا المجتمع الكبرى في الولايات المتحدة، مثل حق الإجهاض وحيازة الأسلحة النارية الفردية وزواج المثليين.

ويفترض أن يحل القاضي كافانو المحافظ القريب من الجمهوريين محل قاض أكثر اعتدالا. لذلك سيؤدي تعيينه مدى الحياة إلى جعل أعلى هيئة قضائية في البلاد، أكثر ميلا للتيار المحافظ لسنوات طويلة.

- دعم من كل الجهات -

في هذا الوقت، يستعد أنصار القاضي كافانو للمعركة، من الرئيس ترامب الذي وصف مسيرته "بالمثالية"، إلى صديقات سابقات وصفنه بأنه "رجل مهذب ولبق".

والأمر نفسه ينطبق على مؤيدي بلازي. فقد نشر طلاب سابقون في مدرستها الثانوية رسالة لشكرها على كشف الوقائع بينما وجه أكثر من 1600 من ضحايا التجاوزات الجنسية رسائل إلى أعضاء مجلس الشيوخ ليطلبوا وقف تعيين كافانو.

وتقول بلازي إن كافانو وصديقا له حاصراها في غرفة خلال سهرة وهما "ثملان تماما". وتابعت أن كافانو ثبّتها على السرير بالقوة وقام بملامستها وحاول نزع ملابسها، لكنها تمكنت من الإفلات منه والهرب من الغرفة.

وأكد هذا الصديق الاثنين أنه يرفض الإدلاء بإفادته كشاهد في مجلس الشيوخ. وقال مارك جادج في رسالة الكترونية وجهها إلى اللجنة "لا أذكر هذا الحادث المفترض (...) ولم أر يوما بريت يتصرف بهذه الطريقة".

وفي كتاب يروي قصة إدمانه الكحول في المدرسة الثانوية، يتحدث هذا الرجل عن شخص يدعى بارت اوكافانو تقيأ في سيارة.

من جهتها، وضعت شبكة "ام اس ان بي سي" على الانترنت تسجيل فيديو للقاضي كافانو يتحدث في خطاب في 2015 عن سنوات دراسته الثانوية. ويقول إن "ما حدث في جورجتاون يجب أن يبقى في جورجتاون، هذا أفضل للجميع".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب