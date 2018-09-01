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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 02:43 م 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:43

صورة من الارشيف لهندي يستخدم تطبيق واتساب في مدينة شيناي في الهند في 18 اذار/مارس 2018 (afp_tickers)