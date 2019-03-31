هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 10:07 ص

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي عند انتهاء قمة شرم الشيخ بين الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية في 25 شباط/فبراير 2019.

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد تونس في أول زيارة رسمية له للبلاد للمشاركة في فعاليات القمة العربية الثلاثين التي تختتم اليوم.

واظهر التلفزيون الحكومي التونسي صور وصول الرئيس المصري وكان في استقباله المستشار السياسي للرئيس التونسي الحبيب الصيد ووزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي.

وتنتقد منظمات من المجتمع المدني وانصار من حزب النهضة في تونس نظام حكم السيسي. ففي مصر، تلى ثورة 2011 وصول الإخوان المسلمين الى السلطة والإطاحة بهم على يد الجيش، وتلاحق الأجهزة الأمنية اليوم الصحافيين والناشطين والمعارضين الإسلاميين وغير الإسلاميين.

وتستضيف تونس القمة العربية الثلاثين التي يشارك فيها حوالى عشرين بلداً ممثلين على مستوى كبار القادة أو كبار المسؤولين.

ومن بين المشاركين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وصل الخميس الى تونس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي حل الأحد.

وتوافد السبت كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج وغيرهم.

وقرّر الرئيس السوداني عمر البشير الذي تتّهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور والذي يواجه حركة احتجاجية في بلاده، عدم المشاركة. وكانت منظمة حقوقية دولية طلبت من تونس توقيفه في حال مجيئه الى البلاد.

شدد وزراء الخارجية العرب في اجتماع القمة التحضيري الجمعة على سيادة سوريا على الجولان، رافضين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل على الهضبة المحتلة.

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