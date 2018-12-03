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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 06:54 م 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 18:54

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في باريس في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الإثنين أول معرض للأسلحة في القاهرة، حسب ما نقل التلفزيون المصري.

وتنظم مصر، والتي تمتلك واحدا من أقوى الجيوش على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (ايدكس - 2018) بمشاركة حوالى 400 شركة عارضة تمثل 41 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقام السيسي وبارلي بقطع الشريط الإفتتاحي للمعرض، ثم قاما بجولة بحضور مسؤولين عسكريين مصريين في قاعة عرض ضخمة في ضواحي القاهرة، وفقا للتلفزيون.

وقال وزير الدفاع المصري محمد زكي في تصريحات للصحافيين "نسعى (الجيش)لامتلاك القوة ودحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام".

وعقد زكي لقاءين على هامش المعرض مع وزيري دفاع قبرص واليونان.

ومن ناحيته قال وزير الانتاج الحربي المصري محمد العصار لوكالة فرانس برس إن "المعرض يعبّر عن قوة البلد (مصر) والبلدان المتقدمة هي التي تنظم المعارض الدفاعية".

وأضاف "ونحن نطور انتاجنا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية سواء من اوروبا أو أميركا او روسيا أو الصين أو كوريا وبالتالي ننتج منتجات ذات جودة عالية من الممكن أن تنافس في السوق العالمي".

وعقدت وزيرة الجيوش الفرنسية محادثات مع السيسي ونظيرها المصري.

وفي بيان صادر عن الرئاسة المصرية قال المتحدث باسم الرئاسة بسّام راضي إن لقاء بارلي والسيسي "شهد تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة سبل مكافحة الإرهاب والحد من خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى".

وكانت بارلي قد قالت في بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية إن "هذه التبادلات ستؤكد التعاون الثنائي الكبير بين مصر وفرنسا".

كما التقت بارلي بعض ممثلي الشركات الفرنسية المشاركة في المعرض والتي تجاوز عددها 30 شركة على أن تتوجه الثلاثاء إلى الكويت.

- "أدوات حرب... لا قمع"-

وقال باتريك أندرسون، نائب رئيس قطاع البرامج الدولية في شركة "إيه إم جنرال" الأميركية المتخصصة في انتاج عربات الدفع الرباعي الشهيرة "لدينا علاقة تاريخية طويلة مع القوات المسلحة المصرية وحضور قوي في المنطقة بشكل عام".

وتشكل منطقة الشرق الأوسط أكثر من 60% من صادرات الأسلحة الفرنسية عام 2017، حسب تقرير من وزارة الدفاع الفرنسية إلى البرلمان.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وباريس تطورا كبيرا خصوصا منذ الفترة التي كان فيها جان-إيف لودريان وزيرا للدفاع خلال ولاية الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند والتي تمت خلالها العديد من صفقات السلاح بين البلدين.

وعززت مصر منذ العام 2015 ترسانة أسلحتها من خلال التعاقد مع فرنسا على 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز رافال، وفرقاطة متعددة المهام من طراز "فرام"، وصواريخ قيمتها نحو 5,2 مليارات يورو، الى جانب حاملتي مروحيات من طراز ميسترال بقيمة 950 مليون يورو.

ويقول جان جاك بريدي رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسي لفرانس برس "مصر شريك استراتيجي لفرنسا".

وأضاف "هذه أدوات حرب وليست لقمع المدنين"، مشيرا إلى منتجات الشركات العارضة.

وقبل شهرين اتهمت منظّمة العفو الدولية فرنسا و11 بلدًا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحة "تُستخدم في عمليّات قمع دامية" ضدّ مدنيّين.

وأكّدت المنظّمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان، أنّ فرنسا تقوم بـ"انتهاك القانون الدولي" من خلال تزويد مصر "معدّات عسكريّة استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015".

وردّت بارلي على هذه الاتهامات "نحن لا نفعل أيّ شيء يُخالف التعهّدات التي قطعتها فرنسا.. نحن نحترمها".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب