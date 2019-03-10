هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 12:46 م

عناصر الإطفاء ومواطنون في موقع حادث قطار القاهرة، في 27 شباط/فبراير 2019

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيكلف رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كامل الوزير مهام وزارة قطاع النقل والمواصلات، وذلك بعد استقالة وزير النقل والمواصلات هشام عرفات عقب حادث قطار محطة رمسيس في القاهرة الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وقال السيسي خلال ندوة تثقيفية عقدتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد وبثّها التلفزيون المصري "نحن قلنا إن من سيتولى هذا الأمر (مرفق النقل).. كامل الوزير".

وأضاف "أنا أعطي هذا المرفق (النقل) أحد أفضل ضباط الجيش".

وأشار الى أن "البرلمان في عطلة حاليا ولا بد من موافقته"، وبالتالي، سيؤدي الوزير الجديد القسم بعد موافقة البرلمان لدى عودته الى الانعقاد.

وهي المرة الاولى في مصر التي يتم تكليف رجل عسكري بوزارة النقل.

ومنذ تولي السيسي الحكم في 2014، تتولى الهيئة الهندسية بقيادة الوزير الإشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية ومن بينها تطوير الشبكة العامة للطرق.

وتعهد الوزير خلال الندوة بأن تكون "وزارة النقل قاطرة التنمية لمصر كلها".

وقال السيسي "الدولة ستدعم الوزير في تحقيق النهضة الكاملة لقطاع النقل (..). وفي 30 يونيو (حزيران) سنرى قطاعا جديدا".

وفي 27 شباط/فبراير، صدم جرار قطار مسرع سدا خرسانيا عند نهاية رصيف محطة قطارات رمسيس في القاهرة ما تسبّب في انفجار واندلاع حريق ضخم قتل 22 شخصا، وأصيب العشرات بجروح.

وأمر النائب العام بتوقيف 11 شخصا احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة في الحادث من بينهم سائق جرار القطار ومساعده وعامل المناورة المرافق للجرار الذي ثبت تعاطيه للمخدرات، حسب بيان للنائب العام.

وعلّق السيسي على ذلك في ندوة الأحد بأنه بموجب قانون الخدمة المدنية "من يثبت تعاطيه المخدرات، سيتم إنهاء خدمته فورا".

وتشهد مصر بشكل متكرر حوادث مأساوية في قطاع السكك الحديدية.

وكانت أكثر الحوادث دموية وقعت في عام 2002 عندما لقي 373 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

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