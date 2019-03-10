هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 12:46 م

عناصر الإطفاء ومواطنون في موقع حادث قطار القاهرة، في 27 شباط/فبراير 2019

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تكليف رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كامل الوزير مهام وزارة قطاع النقل والمواصلات، وذلك بعد استقالة وزير النقل والمواصلات هشام عرفات عقب حادث قطار محطة رمسيس في القاهرة الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وقال السيسي خلال ندوة تثقيفية عقدتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد وبثّها التلفزيون المصري "نحن قلنا إن من سيتولى هذا الأمر (مرفق النقل).. كامل الوزير".

وأضاف "أنا أعطي هذا المرفق (النقل) أحد أفضل ضباط الجيش"، قبل أن يقرر لاحقا في اللقاء نفسه ترقية الوزير لرتبة فريق.

وبعد ظهر الأحد، وافق البرلمان المصري، والغالبية الساحقة لنوابه من مؤيدي السيسي، على ترشيح الوزير للوزارة، على ما ذكر الموقع الرسمي لصحيفة الاهرام الحكومية.

وهي المرة الاولى في مصر يتم تكليف عسكري وزارة النقل.

ومنذ تولي السيسي الحكم في 2014، تتولى الهيئة الهندسية بقيادة الوزير الإشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية وبينها تطوير الشبكة العامة للطرق.

وتعهد الوزير خلال الندوة أن تكون "وزارة النقل قاطرة التنمية لمصر كلها".

وقال السيسي "الدولة ستدعم الوزير في تحقيق النهضة الكاملة لقطاع النقل (...) وفي 30 يونيو (حزيران) سنرى قطاعا جديدا".

وفي 27 شباط/فبراير، صدم قطار مسرع سدا خرسانيا عند نهاية رصيف محطة قطارات رمسيس في القاهرة ما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم قتل 22 شخصا، وأصيب العشرات بجروح.

وأمر النائب العام بتوقيف 11 شخصا احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة في الحادث من بينهم سائق جرار القطار ومساعده وعامل المناورة المرافق للجرار الذي ثبت تعاطيه للمخدرات، بحسب بيان للنائب العام.

وعلّق السيسي على ذلك في ندوة الأحد ملاحظا انه بموجب قانون الخدمة المدنية فان "من يثبت تعاطيه المخدرات، سيتم إنهاء خدمته فورا".

وتشهد مصر بشكل متكرر حوادث مأسوية في قطاع السكك الحديد.

وكان أكثر الحوادث دموية وقع في عام 2002 عندما لقي 373 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

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