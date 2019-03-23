هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 02:53 م

أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من القصر الرئاسي السوداني القديم في الخرطوم اثر اندلاع حريق في 23 آذار/مارس 2019.

تصاعدت أعمدة دخان كثيفة السبت إثر اندلاع حريق في القصر الرئاسي السوداني القديم في الخرطوم، بحسب ما أفادت الرئاسة وصحافي في وكالة فرانس برس.

وطوقت الشرطة الطرق المؤدية إلى القصر، الذي تم تشييده في العام 1832 على ضفاف النيل الأزرق، فيما كان الدخان يتصاعد من المبنى.

وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد محمد صالح في تصريح إنّ "الحريق شب في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني نتيجة التماس كهربائي"، بدون أن يوضح إذا كان هناك ضحايا.

وأشار إلى أن "معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حاليا لانتقال إداراتها إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية".

وتمكنت قوات الدفاع المدني بالرئاسة السودانية من السيطرة على الحريق، بحسب المصدر نفسه.

وكان هذا القصر مقر الحكومة السودانية في العقود التي تلت استقلال البلد الواقع في شرق إفريقيا في العام 1956.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، انتقل الرئيس الحالي عمر البشير البالغ 75 عاما إلى قصر جديد.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الاول/ديسمبر 2018، تظاهرات شبه يومية كانت بدأت احتجاجا على قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاث مرات، قبل ان تتحول حركة احتجاج واسعة على البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب في 1989.

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