هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2019 10:09 م

لقطة من تلفزيون نيوزيلندي في 15 آذار/مارس 2019 يظهر فيها ضابط في الشرطة وخلفه سيارات إسعاف أمام مستشفى إثر إطلاق نار استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش

أعلنت الشرطة الأسترالية أن جهاز مكافحة الإرهاب قام صباح الإثنين بتفتيش منزلين على صلة بالمتّهم في قتل 50 شخصا في الاعتداء الذي استهدف الجمعة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

ويقع المنزلان في مدينتي ساندي بيتش ولورنس في مقاطعة نيو ساوث ويلز، القريبتين من مدينة غرافتون التي نشأ فيها منفّذ الاعتداء برنتون تارنت.

وأعلنت الشرطة في بيان أن "الهدف الرئيسي للعملية هو الحصول رسميا على مواد من شأنها أن تساعد الشرطة النيوزيلندية في تحقيقها الجاري".

وقالت إن عائلة تارنت "تواصل مساعدة الشرطة" لكن ليس هناك ما يفيد بوجود "تهديد آني أو وشيك".

ويبدو أن تارنت الذي نشأ في مدينة غرافتون الصغيرة، قد اعتنق ايديولوجية الفاشية الجديدة خلال جولات عديدة في أوروبا.

وبدأ الاسترالي بالسفر بعد وفاة والده قبل سنوات، وأقام في السنوات الأخيرة في مدينة دونيدن النيوزيلندية (جنوب).

ووُجهت إليه تهمة قتل 50 شخصا بعدما أطلق الجمعة النار داخل مسجدين في كرايست تشيرش ما أدى إلى مقتل 50 شخصا وجرح 50 آخرين.

والإثنين قال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون إن تارنت لم يمض إلا 45 يوما في أستراليا في السنوات الثلاث الأخيرة ولم يكن مدرجا على أي قائمة لمراقبة الإرهابيين.

وقد وصف بـ"المشينة" الانتقادات الموجّهة لأجهزة مكافحة الإرهاب في أستراليا بأنها تجاهلت الخطر الذي يمثّله المتطرّفون اليمينيون من أمثال تارنت بسبب تركيزها على مكافحة المتشددين الإسلاميين.

وقال إن منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، الوكالة الرئيسية لمكافحة الإرهاب في البلاد، تتعقّب عن كثب أنشطة مجموعات اليمين المتطرّف.

ومن المقرر أن تقدم المنظّمة الإثنين تقريرا لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون حول اعتداء نيوزيلندا والتهديد الذي يطرحه اليمين المتطرّف في أستراليا.

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