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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 06:57 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:57

أشخاص يضعون الزهور بتاريخ 17 آب/اغسطس 2018 لتكريم ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع في لا رامبلا في برشلونة (afp_tickers)