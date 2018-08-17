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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 05:33 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:33

شرطيون إسرائيليون يحرسون باب العمود المؤدي إلى القدس القديمة في القدس الشرقية المحتلة في 17 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)