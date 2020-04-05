هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 10:19 ص

محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث مكبلا لدى وصوله المحكمة في القدس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث من منزله ببلدة سلوان شرق القدس الشرقية المحتلة للتحقيق معه حول ممارسة نشاط "غير قانوني" في المدينة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس برس الاعتقال، وقال إن غيث "اعتقل صباح اليوم لممارسته نشاطا فلسطينيا في القدس وهو أمر غير قانوني".

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الجنود الإسرائيليون ينتظرون المحافظ خارج منزله، وهم يضعون الكمامات الواقية. فيما ظهر غيث خارجا من المنزل يرتدي قفازات بلاستيكية بيضاء.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية المحافظ غيث ست مرات على الأقل العام الماضي.

وقال محامي المحافظ، رامي عثمان لفرانس برس، إن الأخير قيد التحقيق ويرجح أن سبب اعتقاله يتمحور حول نشاطات لمكتب المحافظ في المدينة تتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها غير المقسمة، في حين تريد السلطة الفلسطينية إعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقبلية.

وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

من جهتها، اعتبرت القوى الوطنية الفلسطينية في القدس أن اعتقال المحافظ يندرج "تحت ذرائع واهية هدفها عرقلة العمل الوطني في القدس".

وطالبت القوى في بيان "سلطات الاحتلال بالتراجع عن استهداف الشباب والشخصيات الوطنية"، متهمة "المؤسسات الصحية الإسرائيلية بالإهمال المبرمج في تقديم خدمات فحص الفيروس للمقدسيين".

وكان محافظ القدس أطلق الأسبوع الماضي منصة إلكترونية حملت اسم "مدد"، بهدف توفير احتياجات أهالي القدس الشرقية خلال الأزمة.

وأوضح المحافظ في بيان سابق أن هذه الخطوة "تأتي تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية وعلى ضوء قرارات رئيس الوزراء الأخيرة محمد اشتية (...) لمواجهة هذا الفيروس الخطير".

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح الجمعة الماضي وزير شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية فادي الهدمي لفترة وجيزة للاشتباه بتنفيذه "أعمالا حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس في ظل أزمة كورونا" وفق ما أفاد بيان للشرطة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك