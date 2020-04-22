هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 05:58 ص

صورة لبلدة العيزرية في الضفة الغربية المحتلة خلف جدار الفصل الإسرائيلي على أطراف القدس الشرقية

أعلنت الشرطة الاسرائيلية أن أحد عناصرها تعرض للطعن الأربعاء عند نقطة مراقبة عسكرية في الضفة الغربية المحتلة وتم قتل المهاجم الذي لم تكشف هويته.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن المهاجم "اندفع باتجاه الشرطي بآليته وطعنه بمقص بعد ذلك"، موضحا أن الشرطي ليس مصابا بجروح خطيرة. وتابع أن "ضباطا آخرين ردوا بفتح النار وقتلوا الإرهابي".

وأكد أنه تم العثور على عبوة ناسفة وتم تطويق المنطقة.

وأظهرت صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية المهاجم وهو يقود شاحنة صغيرة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية.

ويُسمح بقيادة السيارات التي تحمل هذه اللوحات في قطاع غزة والضفة الغربية فقط، وهي الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ووقع الهجوم بين مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الضفة الغربية وبلدة أبو ديس الفلسطينية المتاخمة للقدس.

ويعيش حوالى 635 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

وشهدت الضفة الغربية وإسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 ولعدة أشهر هجمات ضد اسرائيليين شنها غالبا بالسكين شباب فلسطينيون معزولون.

وانخفضت أعمال العنف بشكل كبير، لكنه لايزال مستمرا بشكل متقطع.

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