هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2020 09:48 ص

والدة الفلسطيني إياد خيري الحلاق الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في 30 أيار/مايو 2020 في القدس الشرقية المحتلة

أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار السبت على فلسطيني اشتبهت بأنه يحمل سلاحا، فأردته في البلدة القديمة في مدينة القدس، قبل أن يتبين أنه أعزل، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار بين الفلسطينيين.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القتيل يدعى إياد خيري الحلاق، وهو فلسطيني في الثلاثين من عمره من منطقة وادي الجوز في القدس الشرقية المحتلة، ومن ذوي "الاحتياجات الخاصة".

ووقع إطلاق النار بالقرب من باب الأسباط، أحد مداخل البلدة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن عناصر شاهدوا الرجل "ومعه غرض مشبوه يشبه المسدس. طلبوا منه التوقف وبدأوا بملاحقته سيرا على الأقدام. وخلال ذلك، فتحوا النار على المشتبه به وتمت السيطرة عليه".

وتابع البيان أنه "لم يتم العثور على أي سلاح في المكان".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد إن الرجل قتل، مشيرا الى فتح تحقيق لتحديد ظروف مقتله.

وتظاهر مئات الإسرائيليين مساء السبت قرب مركز الشرطة في القدس استنكارا لمقتل الفلسطيني، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.

وكُتب بالعبرية على لافتات رفعها متظاهرون يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، "عنف الشرطة يقتل" وأيضا "العدالة لإياد".

واستنكرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما حدث ووصفته بأنه "جريمة حرب"، محملة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتانياهو "شخصياً المسؤولية كاملة لإعدام المواطن المقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة، الشهيد إياد الحلاق في البلدة القديمة من القدس".

ووصفت الحركة العملية بأنها "جريمة حرب من الطراز الأول، ومن ارتكبها يجب أن يقدم للعدالة في محكمة الجنايات الدولية".

ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على تويتر "الجريمة"، معتبرا أنه "يقع على عاتق المجتمع الدولي رفع الحصانة عن اسرائيل وجرائمها المنظمة فورا ومحاسبتها ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون".

- "إغراق فلسطين" -

واستخدم عريقات وسم ICantBreath# (لا يمكنني التنفس)، في إشارة إلى الوسم المتداول في الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد الأميركي الأسود الاثنين خلال عملية توقيفه على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا. كما استخدم وسم PalestineWillBeFree# (فلسطين ستكون حرة).

ونددت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة بقتل الحلاق. وقال المتحدث باسمها حازم قاسم في بيان "إن إعدام جيش الاحتلال لمواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة، يؤكد إجرام وسادية قادة الاحتلال".

وأضاف أن "هذه الجرائم ستكون دائماً وقوداً لثورة شعبنا المقاتل التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل أرضنا الفلسطينية"، مؤكدا أن الرد سيكون "فعلًا مقاوماً جديداً وانتفاضة متواصلة".

ويأتي مقتل الشاب الفلسطيني بعد سلسلة هجمات أو محاولات شن هجمات على القوات الإسرائيلية.

وقتل الجمعة فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي الذي أطلق عليه النار بعد أن حاول دهس جنود بسيارته شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وحاول فلسطيني الاثنين طعن شرطي إسرائيلي في القدس الشرقية، فأطلقت عليه عناصر أمنية النار وأصيب بجروح خطيرة.

وشهدت إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 على مدى أشهر هجمات ومحاولات شن هجوم ضد إسرائيليين، استخدمت فيها غالباً سكاكين أو سيارات، وبنسبة قليلة اسلحة نارية.

وتراجعت وتيرة الهجمات إلى حد كبير.

وتأتي حادثة السبت فيما تستعد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإعلان موقفها اعتباراً من الأول من تموز/يوليو بشأن تنفيذ خطة ضمّ غَور الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وهو مشروع يرفضه الفلسطينيون بقوة.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مؤخراً من "صيف حار جداً" إذا مضت الدولة العبرية قدما في خطة الضم.

ويعد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي.

في نابلس في الضفة الغربية، تظاهر فلسطينيون اليوم احتجاجا على خطة الضمّ وأحرقوا صورا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعم له.

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