هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 04:47 ص

قوات الأمن الاسرائيلية في موقع عملية دهس بجنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة في 16 آب/أغسطس 2019

أصيب 14 شخصا بجروح أحدهم إصابته بالغة حين صدمت سيّارة حشدأ في وسط القدس ليل الأربعاء الخميس، على ما أفادت فرق الإسعاف والشرطة التي فتحت تحقيقا في "هجوم إرهابي".

وقالت منظمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود" إنّها "عالجت ونقلت" إلى المستشفيات 14 شخصًا جراء الحادث الذي وقع في منطقة تضم مقاهي ومطاعم في القدس الغربية قرب حدود الشطر الشرقي من المدينة.

وقال المتحدّث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إنّ "وحدات من الشرطة والمسعفين وصلوا إلى المكان ويحاولون العثور على السيّارة. وفُتِح تحقيق في هجوم إرهابي".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة عن الشرطة قولها إنّ هناك عمليّة بحث عن المشتبه به جارية الآن.

وأفاد المسعفون أن أحد الجرحى إصابته بالغة، وآخر إصابته "متوسطة"، فيما الـ12 الآخرون جروحهم طفيفة.

ولم تُعرف على الفور الدوافع المحتملة وراء هذه العمليّة، لكنّها تأتي وسط توتّرات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيّين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وتشتمل الخطة على الاعتراف بضم إسرائيل المستوطنات المقامة فوق أراض محتلة في الضفة الغربية، وبالأخص في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة.

كما تعترف بدولة فلسطينية ولكن من دون أن ترتقي لتطلعات الفلسطينيين في أن تمتد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.

ولقيت الخطة ترحيبا من إسرائيل فيما ندد بها الفلسطينيون.

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