الشرطة الاسرائيلية تعلن مقتل فلسطيني طعن حارسا امنيا في القدس القديمة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
عناصر امن اسرائيليون في مكان شهد هجوما بواسطة سكين نفذه فلسطيني في القدس القديمة في 18 اذار/مارس 2018(afp_tickers)
طعن فلسطيني حارسا امنيا اسرائيليا في البلدة القديمة في القدس الاحد واصابه بجروح بالغة قبل ان يرديه شرطي، بحسب ما اعلنت السلطات الاسرائيلية.
وقال ميكي روزنفلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية لوكالة فرانس برس إن "مهاجما كان يحمل سكينا قد قتل بالرصاص".
وقالت اجهزة الاسعاف انه تم نقل الحارس الامني الى المستشفى وحاله خطرة بعد تعرضه لطعنة في الصدر.
واعلنت وسائل اعلامية عدة ان منفذ الهجوم تركي، لكن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي "الشين بيت" ابلغ وكالة فرانس برس انه فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي الاعتداء بعد عملية دهس نفذها الجمعة فلسطيني بسيارته قرب جنين في شمال الضفة الغربية ادت الى مقتل اسرائيليين اثنين وجرح آخرين، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.
وتصاعد التوتر الجمعة مع دعوة حركة المقاومة الإسلامية حماس الى "يوم غضب" لمناسبة ذكرى مرور 100 يوم على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويعتبر الفلسطينيون القدس عاصمتهم وشكل اعتراف ترامب بها عاصمة لاسرائيل قطيعة مع عقود من الدبلوماسية الاميركية التي تعتبر ان تحديد وضع القدس يتم من طريق مفاوضات بين الطرفين.
وقتل 32 فلسطينيا واربعة اسرائيليين منذ اعلان ترامب نقل سفارة بلاده في اسرائيل من تل ابيب الى القدس، ما ادى الى تظاهرات كبرى منددة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب