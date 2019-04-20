هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2019 10:58 ص

فلسطيني ينقل إطارات لإحراقها خلال احتجاجات على مصادرة اسرائيل أراضي فلسطينية في قرية كفر قدوم بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 19 نيسان/ابريل 2019

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إنّ حرس الحدود الاسرائيلي أطلق النار السبت على فلسطيني كان يحمل سكينا ويريد استهداف عدد من عناصره قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى إصابته بجروح.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد في رسالة عبر تطبيق واتساب إن "إرهابيا فلسطينيا يبلغ من العمر 20 عاماً ومن قرية سنيريا اقترب من عناصر (حرس الحدود)وهو يحمل سكيناً".

وأضاف أنّ "أفراداً من القوات الموجودة أطلقوا النار عليه وأصابوه"، مشيرا إلى أن "أياً من العناصر لم يصب".

ووفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإنّ الفلسطيني في حالة "حرجة".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وهي أرض فلسطينية، منذ أكثر من خمسين عاماً.

س سو/ م ر/اا

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك