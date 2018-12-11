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الشرطة البريطانية اعتقلت رجلا قرب البرلمان

الشرطة البريطانية المسلحة تعتقل رجلا أمام البرلمان بعد حادث أمني في مجلس البرلمان في وسط لندن في 11 كانون الاول/ديسمبر 2018

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اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا في حرم البرلمان البريطاني الثلاثاء في نفس المكان تقريبا حيث وقع هجوم ارهابي العام الماضي، بحسب ما شاهد مصور وكالة فرانس برس.

وأكدت شرطة مدينة لندن لاحقا توقيف الرجل، وأن الشرطة استخدمت مسدسا صاعقاً لإيقافه بعد أن رفض التوقف.

وقالت الشرطة في بيان إنه "عند نحو الساعة 11,55 (11,55 ت غ)، حاول رجل دخول حرم قصر ويستمنستر عبر بوابات العربات وركض باتجاه العناصر الموجودين هناك".

واضاف "يجري تقييم الصحة العقلية للمعتقل".

ونقلت البي بي سي عن الشرطة قولها أنه يشتبه في أن الرجل دخل المكان دون إذن وأن الحادث لا يعتبر مرتبطا بالارهاب.

في آذار/مارس من العام الماضي صدم خالد مسعود، البريطاني الذي اعتنق الاسلام، بسيارته مشاة على جسر ويستمنستر قبل أن يقتل رجل شرطة طعنا بينما كان يحرس البرلمان.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص واصابة نحو 50 آخرين، وانتهى عندما قتلت الشرطة مسعود (52 عاما).

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