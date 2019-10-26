هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أكتوبر, 2019 12:20 م

عناصر من الشرطة البريطانية ومن الشرطة الجنائية يجمعون الأدلة في غرايز، 23 تشرين الأول/اكتوبر 2019

أعلنت الشرطة البريطانية التي تتولى التحقيق لكشف ملابسات مقتل 39 شخصا عثر على جثثهم بداخل شاحنة تبريد في وقت سابق من الأسبوع الحالي السبت اتّهام السائق بـ"تهريب البشر والقتل"، في وقت تخّوفت عائلات فيتنامية من ان يكون أبناؤها بين الضحايا.

وكانت الشرطة قد أوقفت الإيرلندي الشمالي موريس روبنسون البالغ من العمر 25 عاما، وهو سائق الشاحنة، بعيد العثور على جثث 31 رجلاً وثماني نساء بداخل الشاحنة في منطقة صناعية في غرايز في إيسيكس في جنوب شرق إنكلترا.

ويواجه روبنسون 39 تهمة بالقتل والتآمر لتهريب البشر والتآمر لمساعدة الهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال"، وفق شرطة إيسيكس.

وأعلنت الشرطة الجمعة أنّها أوقفت ثلاثة اشخاص آخرين في سياق التحقيق الذي "يتقدم سريعاً"، وهم رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من مقاطعة ايرلندا الشمالية، أوقف في مطار ستانستد بتهمة الاتجار بالبشر والقتل العمد، بالإضافة إلى زوجين - رجل وامرأة يبلغ كل منهما من العمر 38 عاماً - يسكنان في مدينة وارينغتون في شمال بريطانيا.

ويعتقد أن المرأة مالكة الشاحنة.

والسبت تم توقيف رجل من إيرلندا الشمالية في دبلن.

وأجرى سفير فيتنام تران نغوك ان السبت زيارة للشرطة التي تتولى التحقيق في القضية كما أجرى مكالمة هاتفية مع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بحسب ما اعلنت السفارة.

وفي فيتنام قالت اسر عدة لوكالة فرانس برس إن أبناءها مفقودون بعدما كانوا في طريقهم إلى بريطانيا التي تعتبر مقصدا للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل.

وتتحدر الاسر من محافظة ها تنه الفقيرة والتي سلك الكثير من أبنائها طريق الهجرة.

ويمر العديد منهم عبر روسيا أو الصين، حاملين جوازات سفر مزوّرة في رحلة قد تكلّف صاحبها ما يوازي 36 ألف يورو، وهو مبلغ يشكّل ثروة في فيتنام حيث لا يتعدى متوسط الدخل السنوي ألفي يورو، بحسب البنك الدولي.

ويسعى هؤلاء للوصول إلى المملكة المتحدة للعمل في صالونات تجميل أو في حقول غير قانونية لزراعة القنب الهندي، على أمل كسب بعض المال بصورة سريعة.

- اتصال مشؤوم -

وقال نغويان دين غيا، وهو والد شاب فيتنامي يبلغ من العمر 20 عاماً، إنّه تلقى اتصالاً قبل أيام لإبلاغه بأنّ ابنه توفي أثناء محاولته الوصول إلى المملكة المتحدة.

وقال له محادثه المجهول، باللغة الفيتنامية: "أقدّم لك اعتذاري، ولكنّ شيئاً غير متوقع حصل".

وروى نغويان لفرانس برس "إنهرت لدى سماعي ذلك... يبدو أن ابني كان في هذه الشاحنة... ماتوا جميعاً".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن جمعية لفيتناميين يعيشون في بريطانيا "فييت هوم" أنّها حصلت منذ الأربعاء على "صور لنحو 20 فيتناميا مفقودين، تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً".

وقال شقيق فام ثي ترا البالغة من العمر 26 عاماً، لفرانس برس إنّ شقيقته بعثت رسالة هاتفية إلى والدتها تقول لها فيها إنّها عاجزة عن التنفس، و"أكاد أموت".

وشهدت محافظة ها تنه في عام 2016 كارثة بيئية حين ألقت شركة تايوانية مواد سامة في مياه المحيط مما تسبب بنفوق الأسماك.

ومن المقرر أن يمثل السائق الإثنين أمام المحكمة.

وقال كبير المفتشين في الشرطة البريطانية مارتن باسمور للصحافيين السبت "علينا أن نكون واقعيين. نحن نعلم أن... هناك أشخاصا يأتون إلى بلادنا سواء عبر التهريب أو لطلب اللجوء".

وتابع أن "المجرمين والقتلة يستغلون أكثر فاكثر هؤلاء الأشخاص الضعفاء".

وطالب الجالية الفيتنامية في بريطانيا بتقديم معلومات قائلا إن الشرطة لن تتخذ أي إجراء بحق أي شخص يتواجد هنا بصورة غير شرعية ممن يبلغ عن صديق أو قريب مفقود.

وكشف باسمور أنه بحث مع سفير فيتنام كيفية تسريع عملية التعرف على هويات الضحايا، لكنه قال إن هذه العملية ستستغرق وقتا.

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