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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 11:10 ص 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:10

الشرطة العلمية امام البرلمان في لندن في 14 آب/أغسطس 2018

صدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء في اعتداء يرجح ان يكون إرهابيا، تسبب بسقوط ثلاثة جرحى على بعد أمتار من المكان الذي قتل فيه خمسة اشخاص العام الماضي.

ووقع الهجوم بعيد الساعة 07,30 (06,30 ت غ) وبثت البي بي سي مشاهد للسيارة وهي من طراز فورد فييستا رمادية تخرج عن الطريق وتتجه نحو المارة وشرطيين تفادياها في اللحظة الأخيرة قبل ان تصدم الحواجز أمام البرلمان.

وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال السائق وهو بريطاني في التاسعة والعشرين من العمر واحتجازه في احد مراكزها في لندن بشبهة التحضير لعمل ارهابي، بعد ان كانت قد ذكرت سابقا انه لا يبدي تعاونا مع المحققين.

ولم يعثر على أي سلاح في المكان.

وبعد مؤتمر صحافي مقتضب حول الحادثة، حض وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد الناس على ان يبقوا منفتحي الذهن حول دوافعها، في الوقت الذي داهمت فيه الشرطة ثلاثة منازل في وسط لندن.

وقال جاويد "هناك كما هو مفهوم الكثير من الاسئلة".

وأضاف ان الشرطة والأجهزة الأمنية "يبذلون كل ما باستطاعتهم من أجل معرفة أمور أكثر حول الحادثة".

وتابع "يجب ان نبقي ذهننا منفتحا حول ما حصل، وأنا متأكد أنهم عندما يحصلون على المزيد من المعلومات فانهم سيتحدثون أكثر".

وأعلنت شرطة مكافحة الارهاب المكلفة التحقيق، انها قامت عصر الثلاثاء بمداهمتين في برمينغهام، وثالثة في نوتينغهام (وسط انكلترا) في اطار هذا الاعتداء. وتأكدت ان السيارة التي استخدمت في الاعتداء وصلت من برمينغهام الى لندن مساء الاثنين.

وأظهرت تسجيلات نشرت على "تويتر" عناصر الشرطة المدججين بالسلاح وهم يطوقون السيارة الرمادية اللون بعد صدمها الحواجز الأمنية، مصوبين أسلحتهم إلى السائق لدى إخراجه من السيارة.

ونشرت صور في وقت لاحق يظهر فيها شرطيون يمسكون بالرجل مكبلا وهو يرتدي سروال جينز وسترة سوداء بعد إغلاق الطرق ومحطات قطارات الانفاق المحيطة بالبرلمان.

وقالت الشرطة إن "سائق السيارة، وهو رجل في اواخر العشرينات من عمره ... تم توقيفه بشبهة الارهاب".

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب للصحافيين "لا يتعاون حاليا. إستنادا إلى العناصر التي نملكها نعتقد أنه لم يكن معروفا من جهاز ام أي 5 (الإستخبارات الداخلية) او شرطة مكافحة الإرهاب".

وقال جهاز الاسعاف التابع للندن إن مسعفيه عالجوا شخصين في مكان الحادثة من إصابات غير خطيرة ثم نقلوهما الى المستشفى.

وكتبت رئيسة الحكومة تيريزا ماي التي تقضي حاليا إجازة في سويسرا على تويتر أن "مشاعري مع المصابين في حادثة وستمنستر وأشكر أجهزة الطوارئ لتحركها الفوري والشجاع".

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا للجنة الطوارئ المعروفة باسم "كوبرا" عند الساعة الثانية بعد الظهر.

من ناحيته دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى التعامل بحزم مع "الحيوانات" الذين يقفون خلف الهجوم. وقال هؤلاء الحيوانات مجانين ويجب التعامل معهم بحزم وشدة!"

وقالت الشاهدة ايوالينا اوشاب لوكالة برس اسوسييشن إن الحادثة "تبدو متعمدة". واضافت "كنت أسير في الجهة المقابلة، سمعت ضجيجا وصراخا".

وأوضحت "استدرت فشاهدت سيارة فضية اللون تسير بسرعة بالغة قرب السياج، بل ربما على الرصيف" مضيفة "أعتقد ان الحادث بدا متعمدا -- السيارة كانت تسير بسرعة باتجاه الحواجز".

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان الذي حلقت فوقه طوافة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

- "هجوم متعمد" -

وقال الشاهد جيسون وليامز (45 عاما) أيضا إن الحادثة تبدو متعمدة.

وقال لوكالة برس اسوسييشن "شاهدت سيارة تتوجه بسرعة كبيرة نحو البرلمان. صدمت عمودا". واضاف "لم يبد حادثا عرضيا. كيف يكون ذلك حادثا عرضيا؟ كان دويا قويا".

وقال السائح الفرنسي ايمانويل غي من شوليه بغرب فرنسا "شعرنا بأن شيئا خطيرا يحدث. تذكرنا الاعتداء في لندن على جسر وستمنستر. وقد وضعوا حواجز حماية".

واشارت رئيسة الوزراء ان "التهديد الإرهابي في بريطانيا يبقى خطيرا" ودعت الجمهور إلى "توخي الحذر". وعقد اجتماع وزاري طارىء بعد الظهر.

وشهد جسر وستمنستر العام الماضي اعتداء ارهابيا عندما قام خالد مسعود، البريطاني البالغ 52 عاما، بدهس مارة على الجسر الذي يعبر فوق نهر تيمز في وسط لندن، قبل أن يترجل من سيارته ويطعن شرطيا حتى الموت أمام مبنى البرلمان.

واسفر الاعتداء عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو خمسين وانتهى بمقتل منفّذه.

وشهدت بريطانيا فترة مضطربة في أعقاب الاعتداء الذي وقع في 22 آذار/مارس، حيث استهدفتها أربعة اعتداءات في غضون أشهر.

وقتل 22 شخصا بينهم أطفال، عندما قام الانتحاري سلمان عابدي بتفجير عبوة ناسفة في قاعة مانشستر ارينا خلال حفل للمغنية الأميركية اريانا غراندي في 22 ايار/مايو 2017.

وخلال العام ذاته، قتل ثمانية اشخاص في 3 حزيران/يونيو عندما صدمت شاحنة عددا من الاشخاص على جسر لندن ونفذ بعدها ثلاثة مهاجمين عمليات طعن بالسكين في سوق بورو.

وقتل شخص وجرح آخرون عندما صدم اليميني المتطرف دارين اوزبورن بشاحنة مصلين مسلمين في شمال لندن في 19 حزيران/يونيو.

وجرح 51 شخصا عندما قام احمد حسن (18 عاما) بزرع عبوة ناسفة لم تنفجر بالكامل في أحد قطارات الانفاق.

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