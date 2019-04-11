هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 09:40 ص

مبنى سفارة الاكوادور في لندن وتبدو لافتة كتب عليها "اطلقوا جوليان اسانج" في 11 نيسان/ابريل 2019.

أوقفت الشرطة البريطانية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ اليها منذ عام 2012، بعدما سحبت الاكوادور حقه في اللجوء.

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان "أوقف جوليان أسانج، 47 عاماً، الخميس 11 نيسان/أبريل من قبل عناصر شرطة العاصمة في سفارة الإكوادور".

وأوضحت أن التوقيف تم بموجب أمر قضائي يعود لحزيران/يونيو 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثول أسانج أمام المحكمة.

وأعلن رئيس الإكوادور لنين مورينو أن بلاده تصرفت بموجب حقها "السيادي" حين قررت سحب لجوء أسانج. وكتب على تويتر "الإكوادور قررت بموجب الحق السيادي سحب اللجوء الدبلوماسي لجوليان أسانج لخرقه أكثر من مرة الاتفاقيات الدولية".

وكان الرئيس السابق رافاييل كوريا اتهم خلفه مورينو بانه "خائن" بعد قراره سحب اللجوء من أسانج.

وكتب على تويتر "هذا يعرض حياة أسانج للخطر ويذلّ الإكوادور. يوم حداد عالمي"، مندداً بـ"جريمة لن تنساها الإنسانية أبداً" وذلك بعد وقت قصير من توقيف أسانج من سفارة الإكوادور في لندن.

من جهته أكد موقع ويكيليكس على تويتر أن الإكوادور أنهت "بشكل غير قانوني" اللجوء السياسي الممنوح إلى جوليان أسانج، وقامت السفارة "بدعوة" الشرطة البريطانية إلى مقرها من أجل توقيفه.

وسارعت روسيا أيضا الى التنديد بتوقيف أسانج متهمة السلطات البريطانية "بخنق الحرية".

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