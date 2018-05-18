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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 09:35 ص 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:35

مهاجرون في الحديقة الرئيسية في مدينة فيليكا كلوسا بشمال غرب البوسنة في 10 ايار/مايو 2018

قامت الشرطة البوسنية صباح الجمعة باجلاء نحو 250 مهاجرا بلا حوادث من الوسط السياحي لساراييفو حيث اقاموا مخيما عشوائيا، لاسكانهم في مركز للايواء في جنوب البلاد، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

الا ان الحافلات التي تقلهم توقفت لحوالى خمس ساعات على الحدود بين منطقتين على جبل ايفان على بعد 40 كلم عن ساراييفو بدون ان تذكر اي تفاصيل. وتطبق البوسنة نظام حكم معقد مع شرطة على ثلاث مستويات لا يملك اي منها سلطة اعلى من الآخرى.

وكان المهاجرون تجنبوا عبور البوسنة خلال الموجة الكبيرة في 2015 و2016، لكنها باتت ممرا لمئات من المهاجرين واللاجئين من آسيا وافريقيا الذي يسعون للوصول الى دول اوروبا الغربية.

وبدأت عملية الاجلاء عند الساعة السادسة (04,00 ت غ) وانتهت بعد ساعتين. ونقل المهاجرون ومعظمهم من الشباب الى جانب عدد من العائلات التي يرافقها اطفال، بحافلات اقتادتهم باتجاه سالاكوفاتش قرب موستار على بعد نحو مئة كيلومتر عن ساراييفو.

الا ان شرطة منطقة موستار قطعت الطريق امام الحافلات ولم تسمح لها بمواصلة طريقها الا بعد تدخل وزير الامن البوسني دراغان ميكتيتش. وقد وصف عمل الشرطة في موستار ب"غير القانوني" ودعا الى توقيف قائدها المحلي.

وبعد ساعات من الانتظار طلبت امرأتان مساعدة طبية، حسب صحافي فرانس برس.

وسيتم ايواء هؤلاء في مخيم سابق للاجئين في منطقة موستار اقيم بعد حروب البلقان في تسعينات القرن الماضي، وتم تكييفه لاستخدامه في الظروف الحالية. ويتسع هذا المخيم لنحو 300 شخص.

وقال مسؤول البوسنة في منظمة الهجرة الدولية بيتر فان دير اوفيريرت "لم تحدث اعمال عنف او حوادث (...) الناس رحلوا طوعا".

واوضح ان "الوضع الانساني في الحديقة كان يزداد تعقيدا. ارتفع عدد الخيام وهطلت امطار خلال الاسبوع والوضع الصحي بات صعبا فعلا".

وتقول الحكومة البوسنية ان نحو اربعة آلاف مهاجر دخلوا البلاد منذ بداية العام. وتؤكد منظمة الهجرة الدولية ان عدد هؤلاء هو 3600 شخص مازال 2500 منهم على الاراضي البوسنية بينما غادرها الآخرون.

لكن هذا الوضع لا يقارن بعبور مئات الآلاف من الاشخاص "طريق البلقان" عام 2015 حتى اغلاقه في آذار/مارس 2016.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب