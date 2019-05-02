هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 03:12 م

متظاهرون يرفعون أعلاما تحمل صورة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان خلال تظاهرة ضد الحملة التركية العسكرية التي استهدفت بلدة عفرين السورية. التقطت الصورة في كولونيا بألمانيا بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2018

منعت الشرطة التركية الخميس أمهات وزوجات سجناء مضربين عن الطعام من تنظيم تجمع دعما لاقاربهن في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، بحسب ما أفاد مراسل فرنس برس.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب دروعها لتفريق عشرات النساء اللواتي حاولن التجمع في حديقة في دياربكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا.

وهتفت المحتجات قبل تفريقهن "نحن فخورات بالمقاومة في السجون" و"الضغوط لن ترعبنا".

وقالت إحدى المحتجات لعناصر الشرطة "اليس للامهات أي حقوق؟ الامهات هنا حتى لا يموت ابناؤهن".

وأغمي على إحداهن أثناء التدخل العنيف للشرطة وتم توقيف ستة رجال اتوا لدعم المحتجات، بحسب المراسل.

وأرادت المحتجات التعبير عن دعمهن لآلاف السجناء المضربين عن الطعام للمطالبة بتخفيف ظروف اعتقال الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وأوجلان مسجون في جزيرة ايمرلي قرب اسطنبول منذ 1999 حيث يمضي عقوبة بالسجن المؤبد.

ورغم عزله بشكل تام فان اوجلان يبقى رمز التمرد الكردي في تركيا حيث خلف النزاع مع السلطات أكثر من اربعين ألف قتيل منذ 1984.

وبحسب "حزب الشعوب الديموقراطي" المؤيد لحقوق الاكراد، هناك ثلاثة آلاف سجين ينفذون اضرابا عن الطعام، وانضم معظمهم للاضراب في الاسابيع الاخيرة تضامنا مع النائبة الكردية ليلى غوفين التي تنفذ اضرابا مماثلا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

ولا يتناول المضربون وجبات رئيسية بل سوائل مالحة او محلاة.

وانتحر ثمانية أشخاص في السجن منذ بداية هذا التحرك، بحسب الحزب.

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