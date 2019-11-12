هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 06:25 م

توقيف الصحافي أحمد التان (الثاني من اليسار) في اسطنبول في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

اعتقلت الشرطة التركية الصحافي البارز أحمد التان تنفيذا لمذكّرة توقيف قضائية بحقّه، بعد أسبوع فقط على إطلاق سراحه على خلفية اتّهامه بالتورّط في محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول".

وكانت السلطات التركية قد أطلقت سراح الصحافيين التان ونظلة إليجاك في تشرين الثاني/نوفمبر رغم أنهما مدانين بـ"مساعدة جماعة إرهابية".

وأصدرت محكمة اسطنبول حكما على التان بالحبس أكثر من عشر سنوات، لكنّها قرّرت إطلاق سراحه مع إليجاك ووضعهما تحت المراقبة القضائية بعد قضائهما نحو ثلاث سنوات في السجن.

وفرضت المحكمة حظرا على سفرهما.

لكنّ المحكمة أصدرت الثلاثاء مذكّرة توقيف بحقّ التان بعدما استأنف المدّعي العام القرار القاضي بإطلاق سراحه، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

ولاحقا الثلاثاء، أعلنت الشرطة أنها أوقفت التان في منزله في محافظة كاديكوي في الشطر الأسيوي من اسطنبول.

واتُهم الصحافيان بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن المحظورة الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب اردوغان في عام 2016.

وينفي غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة تورّطه بالانقلاب الفاشل.

كذلك نفى الصحافيان أي تورّط لهما في محاولة الانقلاب.

وفي عام 2018 حكمت المحكمة عليهما بالسجن مدى الحياة، ولكن في تموز/يوليو العام الحالي ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

وقالت المحكمة انه كان يجب عدم محاكمتهما بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب، ولكن بتهمة "مساعدة جماعة ارهابية" التي تتضمن حكما أخف بالسجن.

وندّدت مديرة منظمة العفو الدولية في أوروبا ميري ستراثرز بتوقيف التان ووصفت الأمر بأنه "مشين".

وقالت سرتاثرز "لا يمكن اعتبار هذا الحكم إلا عقابا إضافيا له لإصراره على عدم السكوت يضاف إلى مجموعة من الممارسات الظالمة التي يتعرّض لها".

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