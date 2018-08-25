هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 12:15 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:15

احد اقرباء الشاعر فاديم ديلوناي مفرجا عنه بعد مشاركته في تجمع في موسكو في 25 اب/اغسطس 2018

اعتقلت شرطة موسكو السبت ثلاثة اشخاص خلال تجمع لاحياء الذكرى الخمسين لتظاهرة جرت في الساحة الحمراء العام 1968 رفضا لاجتياح تشيكوسلوفاكيا في ذلك العام، بحسب وسائل الاعلام الروسية.

وافرج عن الثلاثة بعد نحو ثلاث ساعات.

وينتمي اثنان من المعتقلين الى عائلات ثمانية مواطنين سوفيات كانوا تظاهروا في 1968 في الساحة الحمراء قبل ان تقتادهم الاستخبارات السوفياتية (كاي جي بي)، وفق صحيفة "نوفايا غازيتا" الليبرالية.

واعتقلت الشرطة آنا كراسوفيتسكايا، حفيدة الشاعرة والمترجمة ناتاليا غوربانيفسكايا التي ادخلت مستشفى للامراض النفسية لعامين عقابا لها على مشاركتها في تظاهرة 1968.

واوقفت الشرطة ايضا سيرغي شافروف-ديلوناي احد اقرباء الشاعر فاديم ديلوناي الذي اعتقل في معسكر في سيبيريا لثلاثة اعوام لمشاركته في التظاهرة ضد اجتياح تشيكوسلوفاكيا.

والمعتقل الثالث هو السياسي الروسي الليبرالي ليونيد غوزمان.

وحاول ديلوناي وغوزمان رفع لافتة كتب عليها "من اجل حريتكم وحريتنا"، وهو شعار استخدمه متظاهرو 1968 بحسب "نوفايا غازيتا".

وقالت جمعية "او في دي" التي ترصد الاعتقالات السياسية في روسيا إن المعتقلين الثلاثة اقتيدوا الى مركز للشرطة في وسط موسكو.

واضافت ان نحو خمسين شخصا شاركوا في التجمع السبت من دون ان تأذن لهم الشرطة بذلك.

ومن المشاركين ايضا في التجمع الفيزيائي بافيل ليتفينوف، احد المتظاهرين السوفيات الثمانية في تحرك 1968.

واطلقت تظاهرة 25 آب/اغسطس 1968 حركة المعارضة السياسية في الاتحاد السوفياتي السابق.

وقبل خمسة ايام منها، دخلت الدبابات السوفياتية تشيكوسلوفاكيا لسحق "ربيع براغ"، اي محاولة السلطات التشيكية اصلاح النظام الشيوعي.

ولم يتح للمتظاهرين يومها سوى رفع بضع لافتات كتب عليها "العار للمحتلين" و"من اجل حريتكم وحريتنا" و"تحيا تشيكوسلوفاكيا حرة ومستقلة" قبل ان تعتقلهم الاستخبارات.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب