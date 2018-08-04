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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 09:41 م 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:41

ايلي فيزل يلقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 (afp_tickers)