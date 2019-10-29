هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 09:57 ص

شرطي في نقطة تفتيش في مدينة العريش في شمال سيناء في 27 تموز/يوليو 2018

قتل 13 "ارهابيا" في اشتباكات مع الشرطة المصرية في شمال سيناء حيث تخوض قوات الأمن قتالا مع الجهاديين منذ عدّة سنوات، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الثلاثاء.

وأعلنت الوزراة في بيان أنّ معلومات "توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (شمال سيناء) وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأضاف البيان أنه تم "استهداف الوكر المشار إليه حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما اسفر عن مصرع 13 من تلك العناصر".

وأوضح البيان أنه عثر بحوزتهم على بنادق آلية وخرطوش وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

ومنذ إطاحة الجيش المصري الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين في انحاء البلاد لكنها تتركز في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في مصر ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرة الهجمات الجهادية تراجعت بشكل ملحوظ إثر عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في شباط/فبراير 2018 "لمكافحة الارهاب".

ووصلت حصيلة قتلى "التكفيرين" حتى الآن حسب احصاءات الجيش إلى أكثر من 750 شخصا. في المقابل، قُتل أكثر من خمسين عسكريّاً مصريّاً منذ شباط/فبراير 2018، بحسب أرقام رسميّة.

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