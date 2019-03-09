هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2019 07:42 م

نيجيري يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في لاغوس في 9 آذار/مارس 2019

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل مراقب للانتخابات المحلية في ولاية إينوغو في جنوب شرق البلاد جراء إصابته برصاصة طائشة.

وأعلن ضابط في الشرطة النيجيرية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن "الرجل كان مراقبا محليا لانتخابات حكام الولايات ومجالسها".

وقال الضابط النيجيري أن المراقب "أصيب برصاصة طائشة أطلقها شرطي لتفريق مجموعة من المحتجّين".

وتابع الضابط أن مجموعة من المحتجّين كانت تطالب بإرجاء انتخابات حكام الولايات السبت لإتاحة مزيد من الوقت لحملة أيوغو إيزي، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين".

وواجه ترشح إيزي معوقات قضائية، والخميس سمحت له المحكمة بخوض الانتخابات.

وطالب مناصروه بإرجاء موعد الانتخابات لكي يكون لديه متّسع من الوقت لحشد الأصوات.

وقد أكد الإعلام المحلي مقتل المراقب.

والسبت أفادت تقارير بمقتل عشرة أشخاص على الأقل في نيجيريا خلال اليوم الانتخابي.

وقبل أسبوعين قُتل 53 شخصا جراء أعمال عنف شهدتها انتخابات الرئاسة والجمعية الوطنية.

وفاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية وقد هزم منافسه عتيق أبو بكر مرشّح الحزب الشعبي الديموقراطي.

ونال بخاري 15,2 مليون صوت مقابل أربعة ملايين صوت لعتيق أبو بكر الذي رفض النتائج واعتبرها مزوّرة.

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