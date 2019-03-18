هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 12:40 م

الشرطة وخدمات الطوارئ في منطقة 24 اكتوبربلاين في مدينة اوتريخت الهولندية بعد حادث اطلاق نار في 18 اذار/مارس 2019

اعتقلت الشرطة الهولندية الإثنين مشتبها به في هجوم إرهابي محتمل في ترامواي مدينة أوتريخت أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين.

وكانت الشرطة أطلقت حملة مطاردة كبرى بحثا عن المشتبه به التركي الأصل غوكمن تانيش (37 عاما) وقد عممت صورة له في الترامواي محذّرة من خطورة الاقتراب منه.

وطوّقت شرطة مكافحة الإرهاب مبنى مجاورا بعد إطلاق النار في رابع أكبر مدينة في هولندا قبل ان يتم إعلان اعتقاله في ختام مؤتمر صحافي.

وقالت السلطات الهولندية إن التحقيق لا يزال جاريا في احتمال وجود دافع إرهابي للهجوم لكنّها أوضحت أنها "لا تستبعد" وجود دوافع أخرى بما في ذلك الخلاف العائلي.

وقال روب فان بري قائد شرطة أوتريخت في مؤتمر صحافي "لقد تم ابلاغنا للتو بأن المشتبه به اعتقل" بعيد تسليمه قصاصة ورقية لابلاغه بنبأ الاعتقال.

بدوره أكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب في هولندا بيتر-ياب ألبرسبرغ "توقيف المشتبه به الرئيسي في إطلاق النار".

وقال إن السلطات خفّضت مستوى التهديد في أوتريخت الذي كان رفع إلى الدرجة الخامسة القصوى بعد عملية التوقيف.

وصرح رئيس الوزراء مارك روته أنه "لا يمكن استبعاد" أن يكون الهجوم ارهابيا، مضيفا أن هولندا "لن تتسامح إطلاقا مع الكراهية".

ووضعت قوات الأمن في حالة تأهب عالية في المطارات والمساجد عقب إطلاق النار على الترامواي. وشوهد في الموقع جثمان مغطى بقماش أبيض ملقى على السكة.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية أن المساجد في أوتريخت أغلقت بعد الهجوم ، ويأتي ذلك بعد أيام فقط من مقتل 50 شخصًا في مسجدين في نيوزيلندا.

- "يوم أسود لأوتريخت" -

وقال حاكم المدينة يان فان زانن "إنه يوم أسود لأوتريخت". وصرّح مسؤول في مكتب النائب العام "يبدو أننا أمام دافع إرهابي".

وقال مسؤولون إنهم "لا يستبعدون" تقارير تفيد بأن مطلق النار استهدف امرأة يعرفها وآخرين حاولوا مساعدتها.

وأشارت شبكة "ان او اس نيوز" الى أن المشتبه فيه كان يحاكم في قضية اغتصاب قبل أسبوعين.

وصرح شاهد عيان لشبكة "ان أو اس نيوز" أنه شاهد امرأة مصابة تفر من الترامواي وعلى يديها وملابسها دماء وسرعان ما سقطت على الأرض.

وأضاف الشاهد الذي رفض كشف اسمه "نقلتها إلى سيارتي وساعدتها. وعندما وصلت الشرطة كانت غائبة عن الوعي".

ونقلت وكالة "دمير أوران" التركية (دوغان سابقا) عن محمد، والد غوكمن تانيش، قوله إن ابنه "يجب ان يعاقب" إذا كان مذنبا.

وأوردت الوكالة أن الوالد قال إنه فقد الاتصال بابنه العام 2008 بعد طلاقه من زوجته. وقد بقي الاثنان في هولندا.

وأوضح الوالد أن غوكمن "لم يكن عدائيا، لكن 11 سنة قد مرت"، مؤكدا أنه لم يعد يعرف شيئا عن ابنه.

وأعلنت جميع الاحزاب السياسية الكبرى وبينها حزب روته، تعليق حملتها الانتخابية قبل الانتخابات المحلية الاربعاء التي ستحدد تشكيلة مجلس الشيوخ الهولندي.

وصرح روته في مؤتمر صحافي مقتضب في لاهاي "إن أي هجوم ارهابي هو هجوم على حضارتنا، وعلى مجتمعنا المتسامح والمنفتح. وإذا استمر ذلك فليس له سوى اجابة واحدة، وهي أن حكم القانون والديموقراطية في بلادنا اقوى من اي تعصب أو عنف".

وأضاف "لن نتساهل مع عدم التسامح مطلقا".

وذكرت الشرطة العسكرية الهولندية أنها في حالة "تأهب" وأنها تعزز الاجراءات الأمنية في المطارات والمباني الرئيسية الأخرى في هولندا وبينها البرلمان ومكتب روته.

وذكرت الشرطة في مدينة روتردام أنها عززت الاجراءات الأمنية أمام المساجد.

- "نقف جنبا الى جنب" -

وأعرب الحلفاء الأوروبيون عن دعمهم للحكومة الهولندية.

وصرح رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بعد حديثه مع روته أن "الاتحاد الأوروبي يقف جنبا الى جنب مع هولندا وشعبها في هذه الأوقات العصيبة. وأفكاري مع الجرحى وعائلاتهم".

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "إنها أخبار مقلقة للغاية أن يطلق مسلح النار على ترامواي في اوتريخت على أشخاص لا شك في أنهم أبرياء يقومون بعملهم اليومي (...) المملكة المتحدة تقف مع شعب هولندا".

ولم تتعرض هولندا لهجمات مماثلة لتلك التي هزت دولا أوروبية مجاورة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها شهدت عددا من الحوادث.

ففي آب/اغسطس قام شاب افغاني (19عاما) لديه تصريح إقامة الماني بطعن سائحين أميركيين في محطة القطارات الرئيسية في امستردام قبل أن يتم إطلاق النار عليه واصابته.

وفي أيلول/سبتمبر قال محققون هولنديون إنهم اعتقلوا سبعة أشخاص واحبطوا مخططا لشن "هجوم ضخم" على مدنيين خلال فعالية كبيرة في هولندا.

واضافوا أنهم عثروا على كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صنع القنابل وبينها سماد يرجح أنه كان يمكن أن يستخدم في سيارة مفخخة.

واعتقل الاشخاص في مدينتي ارنهيم وفيرت.

وفي حزيران/يونيو تم اعتقال شخصين يشتبه بضلوعهما في الارهاب بينما كانا يقتربان من شن هجمات ضد أهداف احدها جسر في روتردام وفي فرنسا، بحسب الادعاء العام.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك