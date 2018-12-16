الشرطة اليابانية تحقق في انفجار بمبنى أسفر عن 42 جريحا

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 05:27 م

تحقق الشرطة اليابانية الاثنين في أسباب انفجار وقع في مبنى يضم مطعما وأسفر عن 42 جريحا مساء الاحد في شمال اليابان، وألحق أضرارا بالغة بمبان مجاورة.

وأوضح مسؤولون رسميون أن الانفجار الذي وقع في سابورو بجزيرة هوكايدو شمال اليابان، تسبب باندلاع حرائق في مبان خشبية صغيرة مجاورة، وألحق بها انهيارا جزئيا، وأرغم عشرات الاشخاص على تمضية الليل في أحد الملاجئ.

وأحصت الشرطة 42 جريحا، ولم تعلن أي وفاة، وبين الجرحى عدد من الأطفال، ورجل اصيب بحروق وامرأة قفزت من المبنى وكسرت ساقها.

وأظهرت صور ألسنة نار مرتفعة وأعمدة من الدخان ثم أكواما من القمامة المحترقة المغطاة بدخان أسود كثيف والمحاطة برجال الإطفاء. وقال شهود عيان لوسائل الإعلام إنهم سمعوا صوت انفجار قوي.

وتقول السلطات المسؤولة ان تحقيقا يجرى الاثنين حول اسباب الانفجار الذي وقع الاحد في الساعة 20،30 (11،30 ت غ)، فيما تحدثت وسائل اعلام عن فرضية تسرب غاز.

وبثت شبكة إن.إتش.كاي التلفزيونية العامة شهادة موظف عقاري في المبنى، قال فيها إن الانفجار حصل عندما عمد الى تشغيل سخان الماء، فيما كان أخلى للتو الغاز المتبقي في القوارير.

ورأى شهود آخرون دخانا يخرج من هذه القوارير. لكن المحققين يهتمون ايضا بمجموعة من تسع قوارير على الاقل من البروبان موضوعة في المبنى لاستخدام مختلف الشركات فيه.

واوضح عدد كبير من زبائن المطعم أنهم تنشقوا رائحة الغاز لدى وقوع الانفجار الذي أشعل ألسنة لهب عالية وأعمدة دخان في سماء الليل، كما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال مسؤول في جهاز الاطفاء ان المبنى المؤلف من طبقتين، والذي يضم بالاضافة الى المطعم والوكالة العقارية، عيادة طبية، قد لحقت به أضرار بالغة.

- دوي واهتزاز -

وقال أحد السكان (50 عاما) الذي يسكن في مكان قريب لصحيفة جابان تايمز "سمعت دويا واهتز بيتي". واوضحت امرأة مسنة لشبكة إن.إتش.كاي التلفزيونية "حصل صخب كبير: ضجة! وعندما نظرت الى الأعلى رأيت أن السماء تضيق بالدخان".

واوضح المسؤول في جهاز الاطفاء "نجري تحقيقا مفصلا حول الاضرار، مع الشرطة". وذكرت شبكة إن.إتش.كاي ان عناصر الاطفاء احتاجوا الى بضع ساعات لاخماد النار.

وفتحت البلدية ملجأ لعشرات الأشخاص الذين ألحقت الكارثة اضرارا بمنازلهم، كما قال لوكالة فرانس برس تاكاشي شيدا المسؤول في أجهزة اطفاء سابورو.

وقد شيد عدد كبير من المباني القديمة الصغيرة أو المتوسطة الحجم في اليابان، بالكامل او جزئيا من الخشب، وهي معرضة للحرائق.

وفي 11 شباط/فبراير، لقي 11 شخصا مصرعهم في سابورو، جراء حريق اندلع في دار للمتقاعدين مخصص للاشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية.

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