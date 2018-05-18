الشرطة تصيب مسلحا في خليج تملكه منظمة ترامب في فلوريدا
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صورة لمنتجع ترامب في ميامي بلفوريدا التقطت في الثالث من نيسان/ابريل 2018(afp_tickers)
اعلنت السلطات الجمعة ان شرطة فلوريدا اصابت مسلحا كان "يصرخ" معلقا على الرئيس الاميركي دونالد ترامب في خليج تملكه منظمة ترامب.
وتدخلت قوات الامن في دورال وميامي-دايد بعد الابلاغ عن اطلاق نار في نادي خليج ترامب صباح الجمعة. وقالت شرطة ميامي-دايد في بيان انه لم يسجل سقوط ضحايا.
ونقلت قناة "دبليو بي ال جي لوكال 10" عن خوان بيريز قائد شرطة ميامي-دايد قوله "لم يتردد الشرطيون ولا لحظة في التواصل مع المسلح الذي كان يطلق النار عشوائيا في بهو الفندق". واضاف "خاطروا بحياتهم لانه كان عليهم الدخول الى الفندق لانقاذ ارواح".
بحسب الاعلام المحلي اصيب المسلح بعد رصاصات ونقل الى مستشفى قريب.
بحسب معلومات صحافية قالت الشرطة ان المسلح الذي لف نفسه بالعام الاميركي "كان يصيح ويصرخ" مرددا اسم الرئيس في بهو الفندق.
ووجه اريك ترامب احد ابناء الملياردير نائب رئيس منظمة ترامب عبر تويتر "كلمة شكر الى الشجعان من رجال ونساء" في دائرتي الشرطة اللتين وردهما البلاغ. واضاف "اننا ممتنون لتدخلهم".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب