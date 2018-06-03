الشرطة تطلق النار على رجل داخل كاتدرائية برلين
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الشرطة الالمانية تفرض طوقا أمنيا حول الكاتدرائية الكبرى في برلين في 3 حزيران/يونيو 2018.(afp_tickers)
أطلقت الشرطة الألمانية النار على شخص "يثير مشاكل" داخل الكاتدرائية الكبرى في برلين، وفق ما افادت قوات الامن التي طوقت مدخل الكاتدرائية.
وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "قرابة الساعة 16,00 (14,00 ت غ)، تدخلت الشرطة بسبب شخص كان يثير مشاكل (داخل الكاتدرائية)، وعلى الاثر استخدم ضابط في الشرطة سلاحه"، من دون تفاصيل اضافية.
وفي تغريدة على تويتر أوضحت الشرطة ان الرجل "أصيب في ساقيه".
ودعت الشرطة ايضا الى "عدم اطلاق التكهّنات" بشأن دوافع المصاب، مشيرة الى انه لا يمكنها في الوقت الراهن الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وتقع الكاتدرائية الكبرى في برلين في الوسط التاريخي للعاصمة الفدرالية وهي أحد المعالم السياحية الاساسية في المدينة.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان أن عناصر من الشرطة انتشروا بأسلحتهم النارية وسيّروا دوريات حول الكاتدرائية وفرضوا طوقا امنيا حول مدخلها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب