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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 01:57 م 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 13:57

جنود من الجيش الموزمبيقي يقومون بدوريات في ماسيمبو دا برايا في السابع من آذار/مارس 2018 بعد اعتداء نفذته جماعة اسلامية متطرفة

أعلنت الشرطة في موزمبيق الأحد مقتل تسعة "متمردين" في أقصى شمال البلاد، بعد مقتل عشرة أشخاص بقطع رؤوسهم في المنطقة نفسها على أيدي جهاديين مفترضين قبل نحو أسبوع.

واستهدف هجوم شنه مسلحو حركة إسلامية مسلحة معروفة باسم "الشباب" الاحد الفائت سكان قريتين صغيرتين في محافظة كابو ديلغادو على مقربة من الحدود مع تنزانيا وأسفر عن مقتل 10 اشخاص عثر عليهم مقطوعي الرؤوس.

وقال متحدث باسم الشرطة طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس "قتل تسعة متمردين" السبت، مشيرا إلى أن السلطات ستعلن مزيدا من التفاصيل الثلاثاء.

وأوضح أن المتمردين التسعة قتلوا قرب المكان الذي شهد هجوم الاحد.

وبحسب مقابلة اجرتها محطة تلفزيون "تي في ام" الحكومية مع متحدث باسم الشرطة، فإن قوات الأمن قتلت متمردين اثنين، مانعة إياهم من مهاجمة قرية قبل أن تقتل سبعة آخرين في اشتباك.

وكانت "حركة الشباب" ظهرت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي أثناء عملية كبيرة استهدفت مقرا للشرطة وثكنة للجيش في مدينة موسيمبوا دا برايا.

ولم تتمكن الشرطة من استعادة السيطرة على المدينة الا بعد يومين من معارك أدت إلى مقتل شرطيين ومسؤول محلي و14 مهاجما.

و"حركة الشباب" في موزمبيق لا تربطها أي صلة بحركة الشباب الاسلامية الصومالية.

وبحسب شهادات عديدة جمعتها فرانس برس في آذار/مارس، ظهرت جماعة "الشباب" في منطقة كابو ديلغادو عام 2014 وهي اسلامية متطرفة.

ويؤكد العديد من سكان المدينة أن هؤلاء المتطرفين يقومون منذ أشهر بعمليات خطف معظمها يستهدف نساء، على غرار عمليات الخطف التي تقوم بها جماعة بوكو حرام على مستوى أكبر في نيجيريا.غير أن سلطات موزمبيق ترفض تأكيد موجه الخطف هذه.

ويشكل المسلمون رسميا 17% من سكان موزمبيق، لكن المسؤولين عنهم يقولون ان نسبتهم تناهز ضعف هذا الرقم الرسمي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب