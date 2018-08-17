الشرطة تقمع تظاهرة لطلاب يطالبون بخفض رسوم النقل في هندوراس
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طلاب يحتجون أمام الجامعة الوطنية المستقلة في عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا في 16 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
قمعت شرطة هندوراس بعنف في العاصمة تيغاسيغالبا الخميس تظاهرة لمئات الطلاب الذين كانوا يطالبون بخفض رسوم النقل، مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وذكرت الصحف أن نحو ألف طالب نصبوا حواجز في جادة سويابا في العاصمة بالقرب من الجامعة الوطنية المستقلة.
وتدخل مئات من عناصر قوات مكافحة الشغب لفتح الطريق. ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارو والعصي، ثم الاعتصام داخل مباني الجامعة بينما كان دخان الغاز المسيل للدموع يتصاعد.
ويطالب الطلاب بخفض رسوم النقل لكل التلاميذ والطلاب وكذلك للمسنين والنساء الحوامل.
وقد حصلوا منذ الاثنين على دعم تلاميذ بدأوا يحتلون المراكز التعليمية وينزلون إلى الشوارع.
وقطعت الشوارع الرئيسية في ثاني مدن البلاد سان بيدرو سولا (شمال) وثالث المدن إيل بروغريسو.
وقال عميد الجامعة الوطنية المستقلة فرنسيسكو هيريرا للإذاعة المحلية "اتش ار ان" إن السلطات الجامعية ستلتقي إدارة المجلس الوطني للنقل بشأن مطالب الطلاب.
وأكد الناطق باسم إدارة المجلس الوطني للنقل خورخي لانزا أن هذه الهيئة والحكومة درسا إمكانية تقديم دعم مالي يسمح بتلبية مطالب المحتجين.
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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب