محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 05:03 ص 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:03

طلاب يحتجون أمام الجامعة الوطنية المستقلة في عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا في 16 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)